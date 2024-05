17-Jähriger durch Messerstich verletzt

Tatverdachts des versuchten Totschlags: U-Haft

Ein 16-Jähriger befindet sich nach einem Streit in Unterfranken, bei dem zwei Männer durch Stiche schwer und eine Frau leicht verletzt wurden, in Untersuchungshaft. Gegen den Jugendlichen bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er wurde demnach am Dienstag einem Richter vorgeführt. Ermittler stellten den Angaben zufolge zudem die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die beiden Männer konnten das Krankenhaus laut Mitteilung wieder verlassen. Die Ermittlungen dauerten an.