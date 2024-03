Waffen nach SEK-Einsatz in Wohnung von 63-Jährigem gefunden

Mann nach versuchter Brandstiftung an Moschee in Haft

Nach einem Brand an einer Moschee in Dortmund sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Der junge Mann soll ein Feuer an einem Verteilerkasten der Moschee gelegt haben. Dabei sei geringer Schaden entstanden, Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die Ermittler schließen nach aktuellem Kenntnisstand ein politisches oder religiöses Motiv für die Tat am Freitagabend aus.