Geburtstagskind Petra Roth wurde Ehrenprofessur verliehen

Petra Roth (CDU), frühere Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main, nimmt an einem Interview der Deutschen Presse-Agentur dpa teil. © Arne Dedert/dpa

An ihrem 80. Geburtstag ist der früheren Oberbürgermeisterin von Frankfurt, Petra Roth, die Ehrenprofessur des Landes Hessen verliehen worden. «Petra Roth hat Frankfurt, Hessen und Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten mit Herz und Verstand, mit der ihr eigenen charmanten Hartnäckigkeit und mit großem Erfolg geprägt und gestaltet», sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei bei der Feierstunde in Frankfurt am Donnerstag. Roth habe sich mit Pioniergeist neue Wege erschlossen und könne auf eine beeindruckende Lebensleistung zurückblicken.

Mit der Ehrenprofessur werden Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Wissenschaft und Kultur des Landes Hessen eingesetzt haben. Roth war von 1995 bis 2012 Oberbürgermeisterin in Frankfurt. Als Präsidentin des Deutschen Städtetags spielte die CDU-Politikerin auch bundespolitisch eine Rolle, als Bundespräsidentin war sie ebenfalls im Gespräch.