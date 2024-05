Die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin lernte das berühmteste Essen ihrer späteren Wahlheimat im Norden Deutschlands kennen. Das Rezept ihrer Großmutter hatte jedoch eine Besonderheit.

Die traditionelle Frankfurter Grüne Soße wird an einem Marktstadt angeboten. © Andreas Arnold/dpa

Frankfurts Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth fremdelte anfangs mit Grüner Soße. Roth, die am 9. Mai 80 Jahre alt wird, wuchs in Bremen auf, ihre Großmutter kam aus Kassel, deren Vorfahren stammten aus dem Schwam-Eder-Kreis. Roths Großmutter brachte die berühmte Frankfurter Spezialität mit nach Bremen - allerdings in einer besonderen Variante: «Meine Großmutter hat nur zwei Kräuter verwendet: Schnittlauch und Dill. Sie nannte das Schwälmer Grüne Soße.»

Als Petra Roth 1964 nach Frankfurt kam, war sie «ziemlich überrascht», dass die Grüße Soße eigentlich aus sieben Kräutern bestand, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Das ist natürlich viel aromatischer.» Auch wenn sie das Original mit sieben Kräutern in ihren 60 Jahren als Wahl-Frankfurterin zu schätzen lernte, blieb die nordhessische Spar-Variante in Roths Familie dennoch erhalten und wird bis heute mit nur zwei Kräutern und Schmand zubereitet.