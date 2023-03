Project Wolf Hunting: Wo und wann kannst Du den koreanischen Actionthriller streamen?

Gegen diesen Film wirkt der Nicolas Cage-Klassiker „Con Air” wie ein Besuch im Streichelzoo: „Project Wolf Hunting” heißt der neue Actionthriller-Hit aus Südkorea, in dem es nicht gerade zimperlich zur Sache geht. Wir verraten Dir, ab wann und wo Du den knallharten Splatter-Spaß im Stream sehen kannst.

Lange Zeit war nicht klar, ob Project Wolf Hunting ungekürzt in den deutschen Kinos laufen darf. Die FSK legte nämlich zunächst ihr Veto ein. Der verantwortliche Filmverleiher Capelight Pictures kämpfte jedoch um eine Freigabe ab 18 Jahren und war letztendlich tatsächlich erfolgreich: Seit dem 2. März ist der Actioner hierzulande auf der großen Leinwand zu erleben.

Regisseur und Drehbuchautor Hongsun Kim („The Chase”), der laut eigenen Aussagen 2.500 Liter Kunstblut beim Drehen verwendete, rückt in seinem Film 47 Schwerverbrecher in den Fokus des Geschehens. Die Kriminellen sollen mit einem Frachtschiff von den Philippinen nach Südkorea transportiert werden, lehnen sich aber schon bald äußerst gewaltsam gegen die ebenfalls an Bord befindlichen Wächter auf. Es kommt zu einem blutigen Kampf auf Leben und Tod, dem immer mehr Personen beider Seiten zum Opfer fallen. Was niemand ahnt: Die Passagiere bekommen es noch mit einer unvorstellbaren Gefahr zu tun, die vor nichts und niemandem haltmacht.

Project Wolf Hunting im Stream: Ab wann kannst Du den Film zu Hause sehen?

Bislang steht noch nicht fest, wann Project Wolf Hunting erstmals kostenlos innerhalb eines Streaming-Abos verfügbar sein wird. Für gewöhnlich vergehen bei Kinofilmen diesbezüglich ein paar Monate. Dass die Kino-Auswertung des Actionthrillers im Prinzip aber so gut wie abgeschlossen ist, verkürzt möglicherweise auch die Wartezeit auf den Heimkino-Release.

Als Orientierung könnte der ebenfalls von Capelight Pictures vertriebene Zombie-Horror The Sadness dienen. Dieser feierte rund 6 Monate nach Kinostart seine kostenlose Streaming-Premiere. Sollte dieser Veröffentlichungszeitraum auch bei Project Wolf Hunting eingehalten werden, steht der Film voraussichtlich im September 2023 zum Streamen für Dich bereit. Wir informieren Dich an dieser Stelle natürlich sofort, sobald es einen offiziellen Termin gibt.

Netflix, Amazon Prime oder Sky: Wo kannst Du Project Wolf Hunting streamen?

Da Capelight Pictures keinen Lizenzvertrag mit einem der großen Streaming-Anbieter hat, ist aktuell noch unklar, wo Project Wolf Hunting zuerst landen wird. Der bereits erwähnte The Sadness wurde beispielsweise von Amazon Prime übernommen, während mit „X” ein anderer Horror-Titel von Capelight erstmals bei WOW (ehemals Sky Ticket) innerhalb einer Abo-Flatrate erschien.

Wir vermuten daher, dass einer der beiden Anbieter die erste Streaming-Heimat von Project Wolf Hunting wird. Ins Netflix-Portfolio scheint der brutale Film jedoch nicht so ganz zu passen, weshalb wir den Streaming-Giganten diesbezüglich vorerst ausschließen. Auch hierzu geben wir Dir aber schnellstmöglich ein Update, sobald es offizielle Informationen gibt.

Wann erscheint Project Wolf Hunting auf DVD und Blu-ray?

Immerhin gibt es zu dieser Frage bereits eine klare Antwort: Schon am 5. Mai wird die ungeschnittene Fassung von Project Wolf Hunting hierzulande auf DVD und Blu-ray veröffentlicht – letzteres sogar als limitierte Mediabook-Edition.

Ab diesem Tag wird der Film dann vermutlich auch als kostenpflichtige Streaming-Variante zum Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime und im Sky Store zur Verfügung stehen.

