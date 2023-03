Unseen auf Netflix: Alles zu Start, Handlung, Cast und Staffel 2 der Thriller-Serie

In der neuen Netflix-Serie „Unseen” ist eine Frau auf der Suche nach ihrem vermissten Mann und gerät dabei in eine kriminelle Verschwörung. Hier erfährst Du alle wichtigen Infos zu Start, Handlung, Besetzung und Fortsetzung des südafrikanischen Thrillers.

Der Start von Unseen: Ab wann läuft die Serie auf Netflix?

Wenn Dir mal wieder der Sinn nach einem Binge voller Spannung und Nervenkitzel steht, solltest Du Dir den 29. März vormerken. Dann startet nämlich die neue Thriller-Serie Unseen auf Netflix, deren 1. Staffel sechs Episoden beinhaltet.

Unseen erweitert das Netflix-Portfolio südafrikanischer Serien, zu denen unter anderem auch die Agenten-Action „Queen Sono”, das Tanzdrama „Jiva!” und der Coming-of-Age-Hit „Blood & Water” gehören. An letzterer Serie waren auch Daryne Joshua und Travis Taute beteiligt, die gemeinsam mit Özgür Onurme („Fatma”) das Schöpfer-Trio von Unseen bilden.

Unseen – Die Handlung: Worum geht es in der Serie?

Einen ganzen Tag lang wartet die Reinigungskraft Zenzi Mwale (Gail Mabalane) vor dem Gefängnis, aus dem ihr Mann Maxwell (Vuyo Dabula) heute entlassen werden soll. Doch ihr Liebster taucht nicht auf. Auf Nachfrage erfährt Zenzi, dass er bereits seit den frühen Morgenstunden auf freiem Fuß sei. Doch wieso hat sich Maxwell nicht bei seiner Frau gemeldet? Und wo ist er jetzt?

Das scheinbar merkwürdige Verhalten ihres Mannes bleibt jedoch nicht das einzige Rätsel, das Zenzi lösen muss. Maxwell ist spurlos verschwunden, die Polizei zeigt allerdings nur wenig Interesse an einer Aufklärung des Falls. Die verzweifelte Frau übernimmt daraufhin einfach selbst die Nachforschungen und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse.

Ganz wirkt es so, als sei Maxwell immer noch in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen. Ehe sich Zenzi versieht, gerät sie selbst ins Visier eines Verbrechersyndikats und dadurch in Lebensgefahr. Und nicht nur das: Plötzlich ist sie sogar Verdächtige in einem Mordfall und muss sich gegenüber den Ermittler:innen erklären. Aber Zenzi will sich nicht unterkriegen lassen und ihren Mann um jeden Preis finden – auch wenn sie dafür Gewalt anwenden muss…

Der Unseen-Cast: Wer gehört zur Besetzung?

Für die Netflix-Serie standen hauptsächlich südafrikanische Schauspieler:innen vor der Kamera, die hierzulande weitestgehend unbekannt sind. Hauptdarstellerin Gail Mabalane ist Dir eventuell in der oben bereits erwähnten Serie Blood & Water aufgefallen, in der sie die liebevolle Familienmutter Thandeka Khumalo spielt. In Unseen übernimmt sie die Rolle der Reinigungskraft Zenzi Mwale, die sich plötzlich in der Unterwelt Südafrikas wiederfindet.

Ebenfalls zum Unseen-Cast gehören unter anderem noch Vuyo Dabula („Five Fingers for Marseilles”) als Zenzis Mann Maxwell, Brendon Daniels („Ich bin Alle”), Colin Moss („Marvel’s Jessica Jones”) und Abduragman Adams („Indemnity – Die Jagd nach der Wahrheit”) als Zenzis ruchloser Vermieter Enrico Booysen.

Unseen, Staffel 2: Bekommt die Netflix-Serie eine Fortsetzung?

Wie bei allen anderen Netflix-Produktionen auch, hängt die Zukunft von Unseen stark von den Abrufzahlen der Abonnent:innen ab. Sollten genügend Interessierte einschalten, erhöhen sich natürlich automatisch die Chancen auf eine 2. Staffel der Serie.

Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass die Vorgängerserie der Autoren Joshua und Taute, Blood & Water, Anklang beim Netflix-Publikum fand und mittlerweile schon drei Staffeln umfasst.

Noch ist das alles aber reine Spekulation, da es bisher keine offiziellen Meldungen zu einer Fortsetzung von Unseen gibt. Sobald die Serie verlängert beziehungsweise abgesetzt wird, informieren wir Dich an dieser Stelle aber sofort.

Würdest Du gerne eine 2. Staffel von Unseen sehen? Oder konnte Dich die Serie nicht überzeugen? Sag uns Deine Meinung in den Kommentaren!

