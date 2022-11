Emily in Paris Staffel 4: Alles über Emilys Zukunft

Die Fans freuen sich bereits auf die dritte Staffel der Netflix-Serie „Emily in Paris“. Sie erscheint kurz vor Weihnachten am 21.12.2022. Obwohl sie noch nicht angelaufen ist, spekuliert das Publikum bereits über eine mögliche Fortsetzung der Serie. Hier liest Du, was wir bis jetzt über Staffel 4 von Emily in Paris wissen.

Wird es eine Staffel 4 von Emily in Paris geben?

Die gute Nachricht: Netflix hat die Serie bereits nach Staffel 2 um zwei weitere Staffeln verlängert. Diese Entscheidung gab der Streamingdienst kurz nach der Premiere der zweiten Staffel im Dezember 2021 bekannt.

Emily in Paris has been renewed for Season 3 — and Season 4!



pic.twitter.com/3zqj36vmnO — Netflix (@netflix) January 10, 2022

Staffel 1 von Emily in Paris wurde im Oktober 2020 veröffentlicht, die Folgestaffel erschien im darauffolgenden Dezember. Staffel 3 startet am 21.12.2022 auf Netflix. Wir vermuten deshalb, dass Du zwischen Mitte bis Ende 2023 mit der vierten Staffel von Emily in Paris rechnen kannst.

Die Staffeln werden in der Regel nacheinander gedreht. Daher werden die Dreharbeiten zu Staffel 4 vermutlich abgeschlossen sein, wenn Staffel 3 auf Netflix erscheint. Damit könnte die Wartezeit viel kürzer sein, obwohl immer noch einige Monate Postproduktion zu erwarten sind. Dazu gleich mehr.

Haben die Dreharbeiten schon begonnen?

Im Juni 2022 begannen die Dreharbeiten zu Staffel 3 von Emily in Paris. Angesichts der Dauer der Dreharbeiten zu Staffel 2 rechneten Fans damit, dass das Shooting Ende des Sommers 2022 abgeschlossen sein würde. Doch die Produktion zog sich in die Länge. Warum dauerte das so lange? Im September 2022 bestätigte das Magazin Variety den Verdacht, dass Staffel 3 und Staffel 4 von Emily in Paris direkt hintereinander gedreht werden.

Staffel 4 wird tatsächlich in Paris gedreht. Gerüchte behaupteten vor einigen Monaten, die weiteren Staffeln von Emily in Paris würden nicht mehr hauptsächlich in der „Stadt der Liebe“ spielen.

Wir vermuten, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel noch vor Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein werden. Vorausgesetzt, Corona macht der Produktion keinen Strich durch die Rechnung. Sobald Netflix oder die Darsteller:innen bekannt geben, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel abgeschlossen sind, werden wir Dich hier auf featured informieren.

Worum geht es in Staffel 4 von Emily in Paris?

Die dritte Staffel von Emily in Paris startet Ende Dezember 2022. Die Handlung ist nach wie vor ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch über den Plot der vierten Staffel noch nichts bekannt ist. Wenn Netflix oder andere Beteiligte der Serie etwas zur Handlung verraten, werden wir Dich hier auf featured informieren.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Emily in Paris Staffel 4: Der vermutliche Cast

Auf welche Darsteller:innen Du Dich in der vierten Staffel von Emily in Paris freuen kannst, ist noch nicht bekannt. Es gibt allerdings bereits erste Spekulationen.

Das Entertainment-Magazin Elite Daily vermutet, dass sich die Kernbesetzung nicht grundlos ändern wird – das würden die Macher:innen der Serie den Fans nicht antun. Lily Collins wird ihre Rolle als Emily sicherlich auch in Staffel 4 spielen. Emilys beste Freundin Mindy (Ashley Park) und ihr Schwarm Gabriel (Lucas Bravo) sind ebenfalls zu wichtig für die Serie, um in Staffel 4 nicht dabei zu sein. Wahrscheinlich wird auch Emilys Mentorin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) weiterhin Teil der Serie sein.

Bist Du ein Fan von Emily in Paris? Was gefällt Dir an der Serie am besten? Schreib uns Deine Meinung in die Kommentare.

