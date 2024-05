Warum uns bestimmte Geräusche auf die Palme bringen

Mendel: Kunstfreiheit ist in Deutschland bedroht

Der israelisch-deutsche Publizist und Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, sieht die Kunstfreiheit in Deutschland in Gefahr. «Kunst hat einen humanistischen Auftrag im tiefsten Sinne des Wortes. Genau deswegen wird Kunst bedroht. Auch hier in Deutschland», sagte Mendel am Montag in Berlin während der Konferenz der Europäischen Allianz der Akademien. Mendel sprach laut Manuskript von einer doppelten Bedrohung. Zum einen gebe es einen «antihumanistischen Trend in Teilen der Kunst- und Kulturszene».