Carnival Row Staffel 2: Das Ende der Fantasyserie erklärt

Rassismus, Gewalt und eine Klassengesellschaft: In der Amazon-Serie geht es um knallharte Themen. Aber wie geht die Geschichte aus? Hier findest Du das Ende von „Carnival Row” Staffel 2 erklärt.

Das Ende von Carnival Row Staffel 2 erklärt: Wer sind die Sparas?

Der große Endgegner in der zweiten Staffel von Carnival Row sind die Sparas. Wie sich herausstellt, geht ein Mörder in Burgue um, der sowohl Jagd auf Menschen als auch auf Feen macht. Der Mörder ist ein Sparas, ein Feenwesen, das auch in Menschengestalt auftreten kann – nämlich Major Mikulas Vir, der als Mitglied der Pakt-Delegation nach Burgue kam.

Auch wenn es zunächst so aussieht, als ob die tödlichen Attacken willkürlich erfolgen, steckt doch ein Plan dahinter: Da versucht jemand, Menschen gegen Feen aufzuhetzen.

Eine Rückblende in der zweiten Staffel zeigt, wo die Sparas herkommen – und dass Philo (Orlando Bloom) bereits Jahre zuvor auf diese Feenwesen stieß. Und zwar auf dem Kontinent Tirnanoc, wo Philo als Mitglied der Burgue-Streitkräfte stationiert war.

Auf der Flucht vor den Pakt-Truppen erscheint ihm eine albtraumhafte Kreatur, Vertreterin der Sparas. Sie tötet Pakt-Soldaten, verwandelt sich in eine Frau, lässt Philo aber in Ruhe. Die Sparas auf Tirnanoc wollen offensichtlich weder Menschen, Halbfeen wie Philo noch anderen Feen Schaden zufügen.

Philo sieht sie als potenzielle Verbündete der Burgue-Truppen, aber sein Vorgesetzter gibt den Befehl, die Sparas zu vernichten. Das ist sicher einer der Gründe für ihr späteres brutales Vorgehen in Burgue. Dort verbreiten sie selbst unter den Feen Angst.

Und Tourmaline fürchtet sie ebenfalls: In einer Vision sieht sie, dass die Sparas es auch auf die abgesehen haben. Schließlich erkennt sie, was die eigentliche Mission der Feenwesen ist.

New Dawn, Leonora und der Machtkampf

Die Sparas sind Verbündete von New Dawn, der vorgeblich sozialistischen und revolutionären Bewegung unter der Führung von Leonora. Ihr Plan: Unruhe in Burgue stiften, um sich als starke Frau zu präsentieren und dann die Macht zu ergreifen.

Dabei segelt die Anführerin unter dem Banner von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Sie verspricht das Ende der Diskriminierung der Feen in der Stadt. Daher steigen auch Vignette (Cara Delevingne) und ihre Mitstreiter:innen in ihren Feldzug ein.

Sie lassen sich zu einem Anschlag verleiten, bei dem nicht nur Offiziere getötet werden, sondern auch viele unbeteiligte Menschen. Das Ergebnis ist ein von Constable Thatch und der Presse aufgestachelter Mob, der in der Row aufräumen will und dem beinahe auch Philo zum Opfer fällt.

Leonora stirbt den Tod vieler Volksverführer, die mit verbrecherischen Vorhaben scheitern: Sie begeht Selbstmord, bevor sie festgenommen werden kann. Mit ihren letzten Worten brüstet sie sich damit, dass die Saat der Rebellion, des giftigen Hasses und des Misstrauens bereits gesät worden sei. Nur ernten kann sie nicht mehr.

Das Ende von Carnival Row Staffel 2 erklärt: Vignette, Tourmaline und die Liebe

Ein Happy End nach Hollywood-Art hat Staffel 2 von Carnival Row nicht. Das Ende mag versöhnlich erscheinen, lässt aber einige Fragen offen. Das Liebespaar der Serie findet definitiv nicht zusammen. Philo gesteht Vignette seine Liebe, aber sie entgegnet, ihr Herz gehöre Tourmaline.

Vignette und Tourmaline kehren zusammen mit vielen andern Feenwesen zurück nach Tirnanoc, wo die beiden schließlich heiraten. Auch ein anderes Paar ist schließlich wieder glücklich vereint: Agreus und Imogen küssen sich öffentlich – und nehmen wieder ihren Platz in der Stadtgesellschaft als Adlige und Unternehmer:innen ein. Die Liebe siegt, aber damit ist das Ende von Carnival Row Staffel 2 nur zum Teil erklärt.

Warum wird Philo nicht der neue Kanzler?

Philo hingegen erringt keinen romantischen Triumph, sondern allenfalls einen politischen. Und einen medizinischen: Denn er wird von Thatch angeschossen, und es sieht zunächst so aus, als wäre damit sein Tod besiegelt. Dombey schießt im Verlaufe der finalen Konfrontation auf Thatch. Der Constable überlebt nicht, Philo allerdings schon.

Einige Zeit nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Carnival Row taucht er wieder auf, angeschlagen, aber im Vollbesitz seiner herausragenden geistigen Fähigkeiten, die er als Ermittler bewiesen hat. Nachdem er die Sparas getötet, die Revolution gestoppt und die öffentliche Ordnung in Burgue wiederhergestellt hat, wird Philo als Held gefeiert.

Und als sich herausstellt, dass er der erstgeborene Sohn von Absalom Breakspear ist, wollen viele einflussreiche Einwohner:innen, dass er der nächste Kanzler in Burgue wird. Als er jedoch vor dem Parlament spricht, lehnt Philo den Posten ab.

Die Stadt mag begonnen haben, sich in eine positive Richtung zu verändern, aber Philo hat keinerlei Ambitionen, als Aushängeschild des städtischen Adels zu dienen. Er sieht vielmehr noch große Defizite in Politik und Gesellschaft des Stadtstaates. Er fordert, dass der nächste Kanzler statt seiner eine echte Fee oder ein Faun sein sollte.

Berühmte letzte Worte: Was in Staffel 3 passieren könnte

Staffel 3 von Carnival Row wird es nicht geben. Amazon verkündete bereits im November 2022, dass die zweite Staffel der Fantasyserie auch die Letzte sein wird. Ob die Fans mit diesem Ende glücklich werden können? Ungewiss, denn letztlich ist die Geschichte nicht wirklich beendet. Sie könnte noch weitergehen, einige Anknüpfungspunkte dazu liefern die letzten Folgen durchaus.

In der letzten Szene unterhält sich Philo mit Millworthy, der die politische Bühne verlassen hat und wieder als reisender Künstler unterwegs ist. Sie sinnieren darüber, was die Zukunft für sie bereithält.

Philo könnte sich jederzeit wieder der Polizei anschließen, erst recht, da sich seine Beziehung zu Dombey erheblich verbessert hat und sein Ruf komplett wiederhergestellt ist.

Er könnte auch nach Tirnanoc gehen und Vignette wiedertreffen. Schließlich sind die Feen polyamourös. Und Vignette hat ihn eingeladen, sie jederzeit zu besuchen. Vom ewigen Frieden in Burgue ist Philo so oder so nicht überzeugt.

Millworthy hingegen ist sicher, dass Philo ein großartiger Kanzler geworden wäre. Auf die Frage, was als Nächstes passieren würde, antwortet ihm Philo: „Ich denke, wir müssen es herausfinden.“

