Wettervorhersage: Sonniges Wetter in Hessen erwartet

In Hessen soll es auch in den kommenden Tagen warm und sonnig bleiben. Am Sonntag dürften einzelne Schauer aufziehen.

Das Licht der aufgehenden Sonne streift die Hochhäuser der Skyline von Frankfurt. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Nach dem sehr freundlichen Vatertag werden in Hessen noch bis zum Wochenende sommerliche Temperaturen und Sonne erwartet. Nach bis zu 23 Grad am Feiertag sollen es am Freitag zunächst 25 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. In Hochlagen liegen die Höchstwerte dann voraussichtlich bei 19 Grad. Es bleibe heiter und trocken. Am Wochenende steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge auf 23 bis 26 Grad. Während es am Samstag niederschlagsfrei und heiter bleiben soll, sind im Verlauf des Sonntags Wolken und einzelne Schauer zu erwarten.

