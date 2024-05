Kleidung im Fleet in Hamburg gefunden

Leichenteile in Kanal gefunden: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Fund von menschlichen Überresten in einem Kanal bei Nordhorn in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei «relativ spät» am Donnerstagabend vorläufig festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Weitere Details zu dem Verdächtigen wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatten die «Grafschafter Nachrichten» und der NDR berichtet.