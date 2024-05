Brand in Fensterfirma verursacht Millionenschaden

Über Stunden lief der Feuerwehreinsatz an der Mosel. Der Schaden ist groß.

Ein Brand in einer Fensterfirma hat in Mülheim an der Mosel (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen größeren Einsatz ausgelöst. Die Rettungsleitstelle war nach Angaben der Polizei in Bernkastel-Kues am frühen Donnerstagmorgen alarmiert worden, noch Stunden später war die Feuerwehr damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Am Donnerstagnachmittag war der Brand dann gelöscht. Die Feuerwehr musste laut Polizei jedoch noch Brandwache halten, um bei plötzlich wieder auftauchenden Brandherden sofort eingreifen zu können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren Millionen-Bereich. Die Ursache für den Brand war noch unklar.