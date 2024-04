Minister will von Wirtschaft Vorschläge für Bürokratieabbau

Unternehmerverband und Wirtschaftsminister geben Ausblick

Nach einem Jahr mit gesunkener Wirtschaftskraft und wieder steigenden Arbeitslosenzahlen sehen sich die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern auch 2024 vor großen Herausforderungen. Am Dienstag (13.00 Uhr) will die Vereinigung der Unternehmensverbände in der Landespressekonferenz in Schwerin die Ergebnisse ihrer jüngsten Konjunkturumfrage vorstellen. Traditionell fragt der Unternehmerdachverband die Lage der Firmen im Land und die Erwartungen für das neue Jahr ab.