Obdachloser zu Tode geprügelt: Anklage gegen Jugendlichen

Ein 15-Jähriger soll einen Mann so heftig geschlagen und getreten haben, dass dieser später im Krankenhaus starb. Der Jugendliche soll nun wegen Mordes vor Gericht.

Blick auf ein Schild am Eingang zu den Justizbehörden. © Silas Stein/dpa

Wegen des gewaltsamen Todes eines obdachlosen Mannes mitten in Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft einen Jugendlichen wegen Mordes angeklagt. Der kurz nach der Tat festgenommene 15-Jährige befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft, teilte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Anklageerhebung berichtet.

Gemeinsam mit seinem 18 Jahre alten Bruder soll der Jugendliche in einer Nacht Mitte November 2023 den 57 Jahre alten Mann in einer Wartehalle auf dem Luisenplatz zunächst angegriffen und ihm das Portemonnaie gestohlen haben. Danach soll er ihn mit zahlreichen Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann starb einen Tag später im Krankenhaus. Die beiden Brüder waren noch am Tatort festgenommen worden.

Der 18-Jährige kam später wieder auf freien Fuß, er ist wegen Raubes mitangeklagt. Die Ermittler hatten bereits damals mitgeteilt, dass ihm eine Beteiligung an dem Tötungsdelikt nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden könnte.

Das Landgericht Darmstadt muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Erst danach werden gegebenenfalls Prozesstermine festgelegt. Zuständig ist die große Jugendstrafkammer am Landgericht.