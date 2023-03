Zocken ganz ohne Controller – Du fragst Dich wie das möglich ist? Das PSVR 2-Game „Before Your Eyes“ verwendet eine einzigartige Form der Interaktion – Blinzeln und Augenbewegungen. So erlebst Du ein fesselndes Abenteuer aus der Ich-Perspektive, das die Geschichte einer Seele auf ihrer Reise ins Jenseits erzählt.

Before Your Eyes: Diese PSVR 2-Adventure lenkst Du mit Deinen Augen © Goodbyeworld Games

Mit Before Your Eyes für die PSVR 2 steht Dir ein besonderes Gaming-Erlebnis bevor. Deinen Avatar und die Handlungen im Indie-Single-Player steuerst Du nicht etwa mit Deinen Controllern, sondern nur mit Deinen Augen. Wie das Ganze funktioniert und was Dich in dem Spiel erwartet, erfährst Du hier.

Before Your Eyes: Hier steuern Deine Augen die Aktionen

„Before Your Eyes“ ist ein narratives Adventure-Indie-Game, das eine besondere Spielmechanik einsetzt. Du steuerst das Spiel lediglich über Deine Augen. Die Eye-Tracking-Technologie macht jede Deiner Augenbewegungen zu einer Aktion im Spiel. Blinzeln beeinflusst beispielweise das Tempo und die Richtung. Auch Flashbacks, die Szenerie und das Ergebnis des Spiels steuerst Du so. Außerdem lenkst Du durch Deine Kopfbewegungen Deinen Blickwinkel, das schafft umso mehr ein immersives Erlebnis, das Dich in die Geschichte des Single-Players hineinzieht. Die Technologie ermöglicht somit natürlichere und intuitivere Interaktionen als durch das Betätigen von Tasten auf einem Controller.

Die Liebe zum Detail bei der Gestaltung der Umgebungen und die Verwendung von Farben und Licht schaffen eine traumhafte Atmosphäre, die die emotionale Wirkung des Spiels verstärkt. Das Game ist für die breite Masse ausgelegt und ermöglicht auch allen, die sonst nicht vertraut mit der Bedienung von Controllern sind, in die Welt von Before Your Eyes einzutauchen. Laut Entwickler:innen musste es sogar zuerst den „Mom-Test“ bestehen. Was bedeutet, dass Nicht-Gaming-Mütter es genauso genießen können wie die Hardcore-Zocker:innen. Unser Geheimtipp für alle, die eine interaktive Geschichte für Zuhause suchen.

Erlebe ein Leben voller Liebe und herzzerreißender Entscheidungen

Die Geschichte des Spiels handelt von der Reise einer Seele durch das Leben nach dem Tod. Du schlüpfst in die Rolle von Benjamin Bryer, einem jungen Mann, der den Auftrag hat, einen Fährmann durch seine Erinnerungen zu führen. Das Indie-Adventure führt Dich durch verschiedene Phasen im Leben des Protagonisten. Sein Leben beginnend bei seiner Kindheit bis hin zu seinem Ruhestand erlebst Du durch seine Erinnerungen und erfährst so mehr über ihn.

Einer der ansprechendsten Aspekte von „Before Your Eyes“ ist das emotionale Storytelling. Die Erzählung ist darauf ausgelegt, Dich mitzureißen und Empathie zu verspüren. Das Gameplay schafft eine persönlichere Verbindung zwischen den Spielenden und den Charakteren, wodurch sich die emotionale Wirkung des Spiels intensiviert.

„Before Your Eyes“ bietet eine etwas andere Art von Abenteuer mit einem unüblichen, aber interessantem Konzept. Oftmals stehst Du vor dem Scheideweg oder musst Schicksalsschläge verkraften. Die einprägsamen Erinnerungen des Benjamin Bryer verleiten Dich zum Nachdenken. So solltest Du nicht die Welt verändern oder irgendetwas Großartiges tun müssen, um ein erfülltes Leben zu führen. Perfekt für Abenteuerliebhaber:innen, die neue Welten erkunden und nachempfindbare Geschichten erleben möchten.

Wann ist der Release von Before Your Eyes für die PSVR 2?

Before Your Eyes gibt es schon seit 8. April 2021 für Microsoft Windows über Steam und im Epic Games Store. Für macOS ist das Game seit dem 28. September 2021 auch über Steam erhältlich. Ab dem 10. März 2023 kannst Du Dir die PSVR 2-Version holen. Im Playstation Store ist sie bereits für 14,99 Euro vorbestellbar.

Before Your Eyes Genre: Abenteuer, Indie Plattformen: PS5, PSVR 2, PC, Mobile Release-Datum: Auf PC und Mobile bereits erschienen und ab 10.3.2023 auch für PS5/ PSVR 2 Kosten: 14,99 Euro im PlayStation Store; 8,99 Euro auf Steam; kostenlos auf Netflix Games Entwicklerstudio: GoodbyeWorld Games Publisher: SKYBOUND INTERACTIVE LLC

Würdest Du „Before Your Eyes“ anspielen wollen? Teile uns gerne in den Kommentaren mit, wie Du darüber denkst!

