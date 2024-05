Mann mit Messer in den Bauch gestochen: U-Haft

Ein 18-Jähriger soll einen anderen Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt haben. Jetzt sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Mit einem Messer hat ein Mann in Bellheim (Landkreis Germersheim) bei einem Streit mutmaßlich einem anderen Mann in den Bauch gestochen. Der 37-jährige Verletzte wurde anschließend in einer Klinik notoperiert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Ein 18 Jahre alter Verdächtiger sei am Dienstag festgenommen worden und sitze jetzt in einem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft. Ermittlungen sollen demnach nun Hergang und Motiv des Angriffs klären.

Zwei Gruppen hatten sich nach bisherigem Ermittlungsstand am 02.05.2024 abends am Bahnhof in Bellheim gestritten, wie es in der Mitteilung hieß. Im Verlauf des Streits kam es demnach zu dem Messerangriff. Ein zweiter unbekannter Täter habe außerdem mutmaßlich einen 32-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche leicht verletzt. Beide Täter seien unerkannt geflüchtet, bevor die Polizei ankam.

Kurz danach wurde der 18-jährige Verdächtige bei einem Streit in einem Innenhof verletzt, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Auseinandersetzung hing demnach mit dem Messerangriff zusammen.