Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

A66 nach Unfall Richtung Norden teilweise wieder frei

Nach einem tödlichen Lkw-Unfall am Mittwochnachmittag auf der A66 in Osthessen ist die Autobahn in Fahrtrichtung Norden am Morgen danach teilweise wieder freigegeben. Wie ein Sprecher der Polizei in Fulda am Donnerstagmorgen sagte, ist der linke Fahrstreifen Richtung Fulda wieder befahrbar. Die Autobahnmeisterei habe die Reinigung der Fahrbahn übernommen. Der Verkehr wird demnach an der Aufräumstelle vorbeigeleitet. Die rechte Spur und der Standstreifen blieben wegen der Reinigungsarbeiten zunächst gesperrt.