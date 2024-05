Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Frau schwer misshandelt: Lebensgefährte in U-Haft

Eine 38 Jahre alte Frau ist in Viersen bei einer körperlichen Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig ist der 51 Jahre alte Lebensgefährte der Frau, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag U-Haft wegen versuchten Totschlags an. Die Tat soll sich bereits am Freitag in einer Wohnung in der Viersener Innenstadt ereignet haben. Eine Mordkommission ermittelt.