Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Nach dem Wetterumbruch am Donnerstag bleibt es weiterhin wolkig und regnerisch. Auch zum Wochenstart erwartet die beiden Bundesländer kein freundlicheres Wetter.

Mit Regen und Wolken ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in den kommenden Tagen zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Demnach ist es am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, während es im Süden und bis in die Mitte der beiden Bundesländer hinein zu Schauern kommt. Am Abend könne es dort vereinzelt auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad, und es weht ein mäßiger Wind. In den Hochlagen ist es kälter mit maximal 14 Grad, und es gibt teils starke Böen.

Nach einer kalten Nacht mit Tiefsttemperaturen zwischen 6 und 12 Grad wird der Montag dem DWD zufolge stark bewölkt. Es kommt zu Schauern und möglicherweise zu einzelnen Gewittern. Die Temperatur erreicht höchstens 20 Grad, im Bergland 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Schauerartiger Regen durchzieht die Nacht zum Dienstag bei Tiefstwerten zwischen 6 und 10 Grad.

Am Dienstag regnet es nur noch gebietsweise, bewölkt bleibt es aber dennoch. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 19 Grad beziehungsweise 13 Grad in den Hochlagen, und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend niederschlagsfrei, teilweise kann es Nebel geben. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad.