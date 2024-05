NBA-Profi Kleber droht Saison-Aus wegen Schulterverletzung

Eine Schulterverletzung stoppt Maxi Kleber. Der deutsche Basketballer kommt in den laufenden NBA-Playoffs wohl nicht mehr zum Einsatz und fehlt den Dallas Mavericks gegen Oklahoma City.

Maxi Kleber von den Dallas Mavericks hat sich an der Schulter verletzt. © Matt Rourke/AP/dpa

Dem deutschen Basketballprofi Maxi Kleber von den Dallas Mavericks droht in der nordamerikanischen Profiliga NBA das vorzeitige Saison-Aus.

Sein Club gab bekannt, dass eine MRT-Untersuchung eine Schultereckgelenksprengung beim 32-Jährigen ergeben habe. In drei Wochen soll eine neue Untersuchung und Bewertung erfolgen. Die Verletzung hatte er sich beim Playoff-Sieg der Texaner gegen die Los Angeles Clippers zugezogen.

Unter anderen die Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender ESPN hatten zuvor unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Clubs berichtet, dass weitere Einsätze des gebürtigen Würzburgers in den kommenden Wochen angesichts der Schwere der Verletzung kaum möglich seien.

Die Mavs um Kleber und den slowenischen Superstar Luka Doncic stehen bereits in der zweiten Runde der Playoffs. Kleber kam beim entscheidenden Erstrundensieg zum 4:2 in der Best-of-seven-Serie gegen die Clippers verletzungsbedingt nur fünf Minuten zum Einsatz und erzielte vier Punkte. Nachdem er zu Beginn des zweiten Viertels bei einem Korbleger gefoult worden war, ging er zu Boden und musste mit einer Verletzung an der rechten Schulter die Partie frühzeitig beenden.

Dallas, der Ex-Club von Superstar Dirk Nowitzki, trifft im Halbfinale der Western Conference auf die favorisierten Oklahoma City Thunder.