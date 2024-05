Home

Solingen: Zehn Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen sind laut Feuerwehr zehn Menschen verletzt worden. Wie schwer, war zunächst nicht bekannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle Solingen-Wuppertal sagte. Demnach war es durch das Feuer in einer Erdgeschosswohnung am Samstagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten fast alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus dem zweiten Stock gerettet. Den Angaben nach wurde auch das angrenzende Nachbargebäude komplett evakuiert. Die zehn Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, 13 weitere Personen wurden in einem Bus der Stadtwerke betreut. Als der Feuerwehreinsatz vorbei war, konnten die Bewohner des Nachbargebäudes wieder zurück in ihre Wohnungen. In dem Haus, in dem es brannte, waren das Erdgeschoss und eine Wohnung im ersten Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil in Notunterkünften der Stadt Solingen untergebracht. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

