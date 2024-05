Durchwachsenes Wochenendwetter in NRW: Regen und wenig Sonne

Wolken, Regen und nur wenig Sonne: Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird durchwachsen. Zwar sehe der Samstag anfangs erst mal freundlich aus, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Allerdings könnten sich ab dem Mittag erste Schauer entwickeln. Später soll ein Tiefausläufer, der von Südwesten ins Land hereinschwenkt, für einzelne Gewitter sorgen.

Ab dem späten Nachmittag und Abend sei mit Schauern zu rechnen, die wahrscheinlich ab der zweiten Nachthälfte langsam nachlassen werden. Die Temperaturen liegen am Samstag nach Angaben des Meteorologen überwiegend im Bereich zwischen 17 und 19 Grad. Nachts sinken die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 7 Grad.

Der Sonntagvormittag beginnt überwiegend trocken, so der Wetterexperte vom DWD. Lediglich im äußersten Norden und im Münsterland könne es vormittags etwas regnen. Im Rest des Landes sei am Sonntag erst am späteren Abend mit Regen zu rechnen. Im äußersten Norden von NRW könne der Wind zudem etwas auffrischen. Bei Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad bleibe es demnach auch am Sonntag im gesamten Bundesland eher wechselnd bis stark bewölkt.

Die neue Woche startet voraussichtlich ebenfalls mit eher unbeständigem Wetter. Montag und Dienstag sei mit weiteren Regenfällen zu rechnen, sagte der Meteorologe.