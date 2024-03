Mildes und unbeständiges Osterwetter im Norden erwartet

Sonne, Wolken und Regen zum Wochenbeginn im Norden

Die Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein beginnt wechselhaft mit Sonne, Wolken und Regen. Am Sonntag ist es tagsüber meist freundlich mit einzelnen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Das Wetter an der Nordsee zeigt sich hingegen teils bewölkt, an der Ostsee regnet es vereinzelt. Die Temperaturen sind mild: In Hamburg werden es bis zu 14 Grad, in Flensburg um die 11 Grad und auf Fehmarn um die 8 Grad. In der Nacht auf Montag kühlen die Temperaturen auf um die 5 Grad ab.