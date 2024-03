Osterwetter im Nordosten: Mild und unbeständig

Feiertags-Ausflüge sollten Menschen in MV vor allem an Karsamstag planen - denn dann soll das Wetter vergleichsweise frühlingshaft werden. Für die Ostertage ist wechselhaftes Wetter angesagt.

Das Wetter am Osterwochenende soll in Mecklenburg-Vorpommern sehr wechselhaft und mild werden. Am Karfreitag sei zunächst mit ein bisschen Niederschlag zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu gebe es Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad.

Am freundlichsten verspricht laut der Vorhersage der Karsamstag zu werden. Trotz Wolken bleibe es vielerorts trocken und auch sonnig, bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad im Süden. «Da werden durchaus einige Sonnenstunden erreicht», sagte der DWD-Sprecher. An der Küste bleibe es mit maximal 15 Grad etwas frischer.

Wolkiger soll es am Ostersonntag werden. Es bleibe den Tag über regnerisch, auch vereinzelte Gewitter seien möglich. An der Küste werden zwischen 12 und 14 Grad erwartet, in Richtung Mecklenburgische Seenplatte bis zu 17 Grad.

Ähnlich bleibe es am Ostermontag: In der zweiten Tageshälfte zieht laut DWD von Südwesten Regen auf. Grundsätzlich sind die Vorhersagen für das Osterwetter dem Sprecher zufolge «mit Vorsicht zu genießen». Grund für die Unbeständigkeit seien mehrere kleine Tiefs, die über den Norden Deutschlands ziehen.