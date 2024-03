Regen, Saharastaub und bis zu 23 Grad zum Osterwochenende

Wer am Wochenende Ostereier suchen will, sollte eine Regenjacke einpacken: Es wird wechselhaft und immer mal wieder nass in Hessen - dafür aber richtig mild.

Auf wechselhaftes Wetter müssen sich die Menschen in Hessen zum Osterwochenende einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte, bleibt der Himmel am Karfreitag verbreitet voller Wolken und bringt außerdem Regen. Dazu gebe es Temperaturen von höchstens 12 bis 15 Grad. Menschen in höheren Lagen warnt der Wetterdienst zudem vor starken bis stürmischen Böen. Nachts lasse der Regen allmählich nach.

Am Samstag kommt laut DWD ein wenig die Sonne raus: Bei höchstens 19 bis 23 Grad gibt es in Hessen demnach entweder Wolken oder Sonnenschein, der aber von Saharastaub getrübt wird. Zunächst bleibe es zudem trocken. Am Nachmittag und Abend könne es aber Gewitter und einzelne, teils kräftige Schauer geben.

Auch der Ostersonntag bringt gelegentlich Regen und einzelne Schauer mit, so die Vorhersage. Es bleibe grau bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad.