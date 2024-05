Feuer in Mehrfamilienhaus: Brandstiftung vermutet

In Techentin brennt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. 13 Bewohner müssen sich in Sicherheit bringen.

Ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr München mit der Aufschrift „Feuerwehr“ steht an der Feuerwache 1 in der Fahrzeughalle. © Niklas Treppner/dpa

In der Nacht zu Donnerstag hat in Techentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Mehrfamilienhaus in Flammen gestanden. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Mittwochabend habe bereits der gesamte Dachstuhl des Hauses gebrannt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. 13 Bewohner des Hauses haben sich demnach unverletzt in Sicherheit bringen können. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Etwa 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Angaben zufolge den Brand in der Nacht vollständig. Der geschätzte Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 800.000 Euro.