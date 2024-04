Mildes Wochenende im Norden erwartet

Regenschauer und vereinzelt Gewitter zum Ende der Woche

Kühl, regnerisch, stürmisch: Das Wetter am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern bleibt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Tagesverlauf mit kurzen Gewittern und vereinzelt stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Am Vormittag sei zudem eine dichte Wolkendecke und Regen zu erwarten, der zum Abend hin schauerartig zunehmen könne. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen demnach zwischen 7 und 11 Grad.