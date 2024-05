Überholmanöver: Unfall mit acht beschädigten Autos

Die Unfallwagen schleuderten auch gegen geparkte Neuwagen, die einem Autohändler gehörten. Der Schaden wurde von der Polizei insgesamt auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Bei missglückten Überholmanövern in der Nacht zum Mittwoch in Michelstadt sind ein Mann leicht verletzt und sieben Autos beschädigt worden. Der Schaden werde auf rund 100 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 23-Jähriger in Fahrtrichtung Bad König mehrere Autos überholen wollen. Dabei stieß er mit einem Wagen zusammen, der ebenfalls zum Überholen ausscherte. Die Unfallwagen schleuderten gegen ein in der Kolonne fahrendes Auto sowie vier geparkte Neuwagen, die einem Autohändler gehörten. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht, die anderen Fahrer blieben unverletzt.

Redaktionshinweis: Hinweis: Der Verletzte ist 23 Jahre alt (nicht 24), beschädigt wurden sieben Autos (nicht acht). Die Polizei hat ihre Angaben korrigiert.