Hoher Schaden bei Unfall auf A66

Unfall auf A3: Polizei spricht von «Trümmerfeld»

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 am Frankfurter Kreuz sind zwei Menschen leicht verletzt und ein Sachschaden in geschätzt sechsstelliger Höhe entstanden. Zunächst kam ein hochmotorisiertes Auto in der Nacht auf Samstag in Fahrtrichtung Würzburg vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte rechts gegen eine Betonschutzplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.