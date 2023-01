Weshalb Twitter Drittanbieter-Apps sperrt: Das musst Du dazu wissen

Auf welche Regeln sich Twitter genau bezieht und welche globalen Konsequenzen die App-Blockade hat, erfährst Du hier.

Um zu verstehen, weshalb sich Twitters spontaner Vorstoß so fatal auswirkt, klären wir kurz den Begriff API (Application Programming Interface). Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle zwischen Programmen, die eine direkte Kommunikation auf der Datenebene zulässt.

Ein Programm, das auf die API von Twitter maßgeschneidert ist, kann also Twitter-Daten abrufen, Feeds anzeigen, Tweets posten und mehr. Natürlich gibt es dabei bestimmte Regeln bezüglich etwa Verschlüsselung und Datenschutz, welche beliebte Drittanbieter-Apps auch penibel einzuhalten schienen.

Dienste wie Twitterrific oder Tweetbot koexistierten immerhin über eine Dekade lang friedlich neben der App mit dem großen blauen Vogel. Doch seit der Vogel einen neuen Besitzer hat, lief vieles nicht gerade glatt und diese Situation ist keine Ausnahme. Angeblich gab es einen Regelverstoß und Twitter sperrt Drittanbieter-Apps ohne jede Vorwarnung oder klare Kommunikation.

Vielmehr scheint der Regelverstoß vorgeschoben oder er bezieht sich auf eine erst nach der Sperrung veröffentlichte neue Regel. Diese wirkt eher profitorientiert und verbietet, „einen Ersatzdienst oder ein ähnliches Produkt wie die Twitter-Anwendungen zu erschaffen“. Etwa Tweetbots Entwickler hat postwendend auf Twitters Kurswechsel reagiert und nun den Mastodon-Client „Ivory“ publiziert.

Falls Du die Hoffnung hattest, die Sperrung sei nur temporär, müssen wir Dich leider enttäuschen. Die neue Klausel in Twitters API-Regeln macht klar, dass es den Alternativdiensten ein für alle Mal den Stecker gezogen hat. Entsprechend bleibt Dir nur die Wahl, Dich mit Twitters Client anzufreunden oder zu einer anderen Plattform zu wechseln.

Tweetbot has been around for over 10 years, we’ve always complied with the Twitter API rules.

If there’s some existing rule that we need to comply with, we’d be happy to do so, if possible. But we do need to know what it is…@TwitterDev, you know how to reach us. https://t.co/RujogIjRvx

— Tapbots (@tapbots) January 17, 2023