Gelöschte Fotos: So kannst Du sie auf Deinem iPhone wiederherstellen

Du kannst iPhone und iPad synchronisieren, um mit beiden Geräten auf Deine Daten zuzugreifen. So bist Du bei Terminen, Dateien, Kontakten und Co. immer auf dem aktuellen Stand. Wie das geht – wahlweise per iTunes, Finder oder iCloud – erklären wir Dir in diesem Ratgeber. Zwei Wege führen zur Synchronisierung von iPad und iPhone: Über den PC oder Mac gibt es die Möglichkeit, WLAN-Sync zu aktivieren; die iCloud ermöglicht ebenfalls den Datenaustausch zwischen den Geräten.WLAN-Sync: iPhone und iPad über den Computer synchronisieren Für die Einrichtung dieser Synchronisationsmethode benötigst Du einen PC oder Mac sowie ein passendes USB-auf-Lightning-Kabel, um sowohl iPad als auch iPhone mit dem Computer zu verbinden. Keine Sorge: Nach der Einrichtung kannst Du iPad und iPhone künftig ohne Kabel synchronisieren. Dann müssen beide Geräte lediglich im selben WLAN angemeldet sein. Wählst Du diesen Weg, um Deine Daten zwischen den Geräten zu synchronisieren, kannst Du ...