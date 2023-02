Galaxy A24: Diese Specs könnte Samsungs Budget-Smartphone bieten

Das Samsung Galaxy A24 erscheint womöglich zeitnah mit den S-Modellen 2023. Möglicherweise wird es im März vorgestellt; doch eine Vielzahl an Leaks deutet an, dass der Release auch schon früher erfolgen könnte.

Natürlich sind Gerüchte keine offiziellen Daten und können danebenliegen – dennoch wollen wir Dich daran teilhaben lassen. Unter Vorbehalt könnte das Galaxy A24 die Features bieten, die wir hier beschreiben.

Beachte: Bei diesem Text handelt es sich um einen Gerüchteartikel. Entsprechend erfährst Du hier Vermutungen zu dem Handy, keine Fakten. Für offizielle Daten zu Samsungs kommendem Budget-Smartphone musst Du bis zum Release warten.

Design und Display des Galaxy A24

Das Design des Galaxy A24 scheint sich an das Aussehen des Galaxy S 2023 anzulehnen – das legen zumindest Renderbilder nahe, die The Tech Outlook veröffentlicht hat. Besonders die untereinander angeordneten Kamerasensoren erinnern an Samsungs Flaggschiff, auch Form und Rückansicht des Gehäuses. Blickst Du auf die Vorderseite, hast Du hingegen einen typischen Mittelklasse-Look vor Dir, mit breiten Rändern und Kameraaussparung im Display.

Anscheinend soll das Galaxy A24 ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mitbringen, das mit 2.340 x 1.080 Pixeln auflösen könnte. Damit wäre es nur etwas kleiner als das Display des Galaxy A23 bei ähnlich guter Auflösung und eventuell besserer Bildqualität. Die exakte Abmessung, Auflösung und mehr erfahren wir erst zum Release – auch, ob es eine Bildwiederholrate von 120 Hertz hat.

Prozessor und Speicher

Auch zum Innenleben des Galaxy A24 gibt es Anhaltspunkte, so konnten Experten vom geleakten Grafikchip auf einen möglichen Prozessor schließen. Dabei könnte es sich offenbar um den MediaTek Helio G99 handeln, der mit acht Kernen bei maximal 2,2 Gigahertz taktet. Somit kann er definitiv nicht ganz vorne mitspielen, sollte aber für alltägliche Aufgaben effektiv genug sein.

Samsung Galaxy A24 benchmark hints at MediaTek Helio G99 SoC: https://t.co/l19E5tg4Hu — SamMobile (@SamMobiles) January 18, 2023

Allerdings gäbe es mit diesem Prozessor Einschränkungen bei der Konnektivität, da er lediglich ein 4G-Modem integriert hat. Vorerst bleibt abzuwarten, ob das Galaxy A24 zusätzlich mit anderem Prozessor als 5G-Handy erscheint – oder ob doch eine Verwechslung vorliegt.

Denn sonst wäre das durchaus ein Downgrade. Auch die Aussicht auf „mindestens“ 4 Gigabyte Arbeitsspeicher (laut SamMobile) sind ein schwacher Trost. Möglicherweise spendiert Samsung etwas mehr; und auch beim Speicherplatz hoffen wir auf mindestens 128 Gigabyte.

Eine tolle Neuigkeit: Offenbar kannst Du den Speicherplatz des Galaxy S24 via microSD-Karte erweitern, wie MySmartPrice berichtet. Dieses Feature bieten etwa Modelle der Galaxy-S-Klasse in der Regel nicht. Dadurch wärst Du etwas unabhängiger von dem gewählten Speicherplatz beim Kauf.

Kameras beim Galaxy A24

Bei den Kameras stellt sich die Frage, ob sie schöne Bilder machen können. Glauben wir den Gerüchten, könnte die Hauptkamera mit 50 Megapixeln auflösen. Wie beim Vorgänger sollte entsprechend auch die Fotoqualität ausfallen.

Dazu könnte eine Ultraweitwinkelkamera mit 5 Megapixeln kommen sowie eine Makrokamera mit 2 Megapixeln Auflösung, plus LED-Blitz. Auf der anderen Seite erwartet uns eventuell ein Upgrade der Selfie-Kamera auf bis zu 16 Megapixel.

Akkuleistung

Aktuell scheint es, als behielte der Akku entweder die Kapazität des A23, also 5.000 Milliamperestunden; oder würde auf 4.000 verkleinert, berichtet SamMobile. Dabei ist unklar, ob das die tatsächliche Akkulaufzeit negativ beeinträchtigen würde – je nachdem, wie gut ausbalanciert das neue System ist.

Aufladen kannst Du das Galaxy A24 wohl mit 25 Watt via Kabel, wie auch schon seinen Vorgänger. Demnach solltest Du den Akku in relativ kurzer Zeit wieder voll aufladen können, sodass Du nicht in zeitliche Bedrängnis gerätst.

Release und Preis

Es deutet sich an, dass Samsung sein neues Mittelklasse-Smartphone noch im ersten Quartal 2023 veröffentlichen wird. So ist zum einen der Vorgänger im gleichen Zeitraum des Vorjahres erschienen. Aber auch die laut SamMobile bereits erfolgte Zertifizierung durch die US-Zulassungsbehörde FCC deutet einen baldigen Marktstart an.

Ebenfalls unklar ist aktuell noch, wie viel das neue Mittelklasse-Smartphone kosten soll. Daher können wir hier nur spekulieren. Zum Vergleich: Bei seiner Einführung kostete das Galaxy A23 etwa 300 Euro.

Davon ausgehend wird das Galaxy A24 wohl bei Veröffentlichung auch einen Preis von etwa 300 Euro tragen – und wäre so durchaus eine günstige Alternative. Falls Du mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis unzufrieden bist, kannst Du immer noch zum inzwischen deutlich günstigeren A23 greifen.

Weitere Features

Zu weiteren Features des Galaxy A24 ist noch wenig bekannt, beim Betriebssystem sollte es sich um Android 13 handeln, meint SamMobile. Präsentiert wird es vermutlich mit der neuen Samsung-Benutzeroberfläche One 5.0 inklusive Always-on-Display und der neuesten Sicherheitsstandards. Entsperren kannst Du es vermeintlich via Fingerabdrucksensor. Ob oder wie wasserdicht es ist, wissen wir noch nicht.

Mit etwas Glück behält es einige nützliche Features des Vorgängers, wie etwa den Klinkenstecker für Kopfhörer. Alternativ könntest Du zwar auch über Bluetooth Musik hören. Doch viele Nutzer:innen bevorzugen einen analogen Audioausgang.

Ziemlich sicher wird das Smartphone über ein Breitband-WLAN-Signal verfügen, mit dem Du dich in verschieden frequente Netze einwählen kannst. Außerdem kannst Du mit der üblichen Ortungstechnologie GPS rechnen, sowie ähnlichen nützlichen Sensoren wie Gyroskop und Beschleunigungssensor.

Galaxy S24: Specs-Übersicht

Hier findest Du die vermutete Ausstattung des Galaxy S24 in der Übersicht. Da Samsung noch nichts davon bestätigt hat, können die Specs bei Release abweichen.

• Display: AMOLED-Display mit 6,4 Zoll und 1.080 mal 2.340 Pixeln

• Kameras: 50 und 5 und 2 Megapixel sowie 16 Megapixel Frontkamera

• Gehäuse: Kunststoff mit breiten Rändern und abgesetzten Kamerasensoren

• Prozessor: MediaTek Helio G99

• Speicher: 4 Gigabyte (Arbeitsspeicher) und 128 Gigabyte interner Speicherplatz

• Betriebssystem: Android 13 mit One UI 5.0

• Features: GPS, Bluetooth, WLAN, 4G, Fingerabdrucksensor

• Release: Frühjahr 2023

• Preis: etwa 300 Euro

Hast Du Erfahrungen mit dem Galaxy A23 gesammelt? Welche Wünsche und Erwartungen hast Du an den Nachfolger? Wenn Du spezielle Anregungen oder Vermutungen hast, schreibe uns gerne einen Kommentar!

