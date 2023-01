Für die neue Thriller-Serie „The Consultant“ auf Amazon Prime schlüpft der österreichische Schauspieler Christoph Waltz in die Rolle eines skrupellosen Unternehmensberaters. Bei uns erfährst Du, was wir bisher über die Roman-Adaption wissen!

The Consultant auf Amazon Prime: Christoph Waltz als knallharter Firmenretter © 2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates

In der Rolle des Unternehmensberaters Regus Patoff mischt Waltz Firmen ordentlich auf. Als ein Handygame-Unternehmen bei ihm anklopft, gibt die Geschäftsführung dem exzentrischen Firmenretter nur eine Aufgabe: Geld sparen. Und diese Aufgabe löst Patoff — unter allen Umständen. Was Dich bei The Consultant mit Christoph Waltz erwartet, erfährst Du hier.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Bitterböse Thriller-Serie nach einer US-Roman-Vorlage

Mr. Patoff greift als Erneuerer dem Computer-Unternehmen CompWare unter die Arme. Zugegeben, das klingt zunächst einmal nicht nach einer Horror-Geschichte. Doch Mr. Patoffs Methoden sind skrupellos. Er feuert nicht nur Mitarbeiter:innen, sondern bedroht auch Angestellte und deren Familien. Den Betroffenen stoßen schlimme Dinge zu. Schnell wird deutlich: Wer es mit Mr. Patoff zu tun bekommt, muss nicht nur um seinen Job fürchten — sondern auch um sein Leben.

Die Story-Grundlage für die neue Amazon-Serie The Consultant liefert der gleichnamige Roman „Der Berater“ des US-amerikanischen Horror-Schriftstellers Bentley Little. Der wurde sogar schon von Grusel-Papst Stephen King gelobt.

Mit Vodafone GigaTV und einem bestehenden Amazon Prime Video-Account kannst Du auch The Consultant direkt über GigaTV schauen.

Der Cast von The Consultant auf Amazon Prime

Wenn Du schon ein bis zwei Filme mit Christoph Waltz gesehen hast, kannst Du Dir vermutlich bereits vorstellen, wie geeignet der süffisant lächelnde Zynismus-Experte für die Rolle des Mr. Patoff ist. Dem Österreicher ist der Sprung nach Hollywood gelungen. Seinen ersten großen Auftritt hatte er in „Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino; auch für „Django Unchained“ arbeiteten der texanische Star-Regisseur und Waltz zusammen. Sogar in der „James Bond“-Filmreihe konnte sich der Österreicher verewigen, und zwar 2015 in „Spectre“ und 2021 in „Keine Zeit zu sterben“.

An Waltz’ Seite werden Nat Wolff als Craig, Brittany O’Grady als Elaine und Aimee Carrero als Craigs Verlobte Patti zu sehen sein. Entwickelt wurde die Serie von „Servant“-Macher Tony Basgallop, der auch als Showrunner und ausführender Produzent an The Consultant arbeitet.

Release von The Consultant: Wann kommt die Serie zu Amazon Prime?

Die beste Nachricht: Bis The Consultant auf Amazon Prime startet, dauert es gar nicht mehr lange. Schon am 24. Februar 2023 erscheinen die insgesamt acht Folgen auf einen Schlag.

Welche Hoffnungen hast Du für The Consultant? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

Dieser Artikel The Consultant auf Amazon Prime: Christoph Waltz als knallharter Firmenretter kommt von Featured!