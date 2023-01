Kinderfilme ab 0 Jahren bei Netflix: Unsere Bestenliste

Sich entspannt zurücklehnen und abtauchen in fremde Welten: Was gibt es Schöneres, als in gemütlicher Umgebung einen unterhaltsamen Film mit der ganzen Familie anzuschauen? Auch wenn die Auswahl bei Streaminganbietern groß ist – nicht alles eignet sich für ganz junge Zuschauer. Welche Kinderfilme ab 0 bei Netflix besonders empfehlenswert sind, verrät Dir unsere Top 7.

Bekannte Hörspielhelden treffen auf zeitlose Klassiker: Kindgerechte Filme versprechen kunterbunte Abwechslung. Welche Plots selbst ausgewiesene Expert:innen begeistern und welche Filme für Kinder ab 0 Jahren bei Netflix unverzichtbar sind, erfährst Du hier.

Kinderfilme ab 0 bei Netflix: Benjamin Blümchen

Erschienen im Jahr 2019, ist „Benjamin Blümchen“ der erste Kinofilm über den gleichnamigen Helden der beliebten Hörspielreihe. Die durch animierte Charaktere erweiterte Realverfilmung greift die bekannten Figuren und Schauplätze aus dem Benjamin-Blümchen-Kosmos gekonnt auf. Zudem bezaubert sie mit einem spielfreudigen Ensemble namhafter Darsteller wie Heike Makatsch als Zora Zack, Friedrich von Thun als Zoodirektor Tierlieb und Uwe Ochsenknecht als Bürgermeister.

Die Story

Wie üblich begeben sich der sprechende Elefant und sein menschlicher Freund Otto auch in dieser Leinwand-Adaption auf eine besondere Mission. Die anstehende Modernisierung des Zoos droht zur Zerreißprobe für die sonst so unerschütterliche Freundschaft zu werden. Doch selbstverständlich wäre Benjamin nicht Benjamin, wenn ihm in dieser scheinbar ausweglosen Situation nicht ein rettender Einfall käme!

Besonders empfehlenswert, weil …

… die seit Jahrzehnten bekannten Hörspielcharaktere endlich Gestalt annehmen und Benjamin Blümchen mit seinem fröhlichen Törööö auch die jüngsten Zuschauer:innen begeistert.

Die drei !!!

Als weiblich besetztes Pendant zur Hörspielserie „Die drei ???“ sorgen „Die drei !!!“ in der gleichnamigen Realverfilmung von 2019 für jede Menge Wirbel. Genau wie ihre männlichen Kollegen widmen sich Kim, Franzi und Marie in ihrer Freizeit am liebsten der Detektivarbeit. An der Seite ambitionierter Jungdarsteller:innen sind deutsche Stars wie Jürgen Vogel und Armin Rhode zu sehen.

Die Story

Die drei Freundinnen Kim, Franzi und Marie wollen in den Sommerferien an einem Schauspiel-Workshop teilnehmen. Unter der Regie des Pädagogen Robert Wilhelms wollen sie das Theaterstück „Peter Pan” einstudieren. Mit den Einnahmen der Aufführungen soll das vor vielen Jahren durch einen Brand teilzerstörte Theater saniert werden. Als sich bereits in den ersten Probentagen unheimliche Vorfälle häufen, nehmen die drei !!! die Ermittlungen auf. Ist hier ein Phantom am Werk?

Besonders empfehlenswert, weil …

… der Scharfsinn des Mädchen-Trios ansteckend wirkt und die subtile Spannung genau das Richtige für Kinder unter 6 Jahren ist.

Kinderfilme ab 0 bei Netflix: Hanni & Nanni

Bekannt aus der gleichnamigen Buchreihe von Enid Blyton, lehren die Zwillinge Hanni und Nanni Lehrer:innen und Mitschüler:innen in dieser Filmkomödie von 2017 das Fürchten. Auch wenn die Handlung von den Britischen Inseln kurzerhand ins urbane Berlin und das Brandenburger Umland verlegt wird, büßt diese Adaption nichts vom ursprünglichen Charme des Kinderbuchklassikers ein.

Die Story

Mutter Susanne ist beruflich eingespannt, Vater Charlie kein Ersatz für die geballte Elternkompetenz: Was läge da näher, als Hanni und Nanni von der Berliner Heimat ins ländlich gelegene Internat Lindenhof zu schicken? Um nicht länger in ihrem neuen Zuhause auf Zeit ausharren zu müssen, ersinnen die Mädchen einen Streich nach dem anderen. Bis das Internat plötzlich in der Klemme steckt und die Zwillinge ihren Einfallsreichtum für den guten Zweck ausspielen können.

Besonders empfehlenswert, weil …

… einer der bekanntesten Stoffe der Kinderliteratur hier in einer zeitgemäßen Neufassung glänzt und der Cast gelungene Überraschungen wie Alec Völkel von The BossHoss bereithält.

Der gestiefelte Kater

Märchen mal anders: In diesem Animationsfilm von 2011 trifft eine der beliebtesten Märchenfiguren der Gebrüder Grimm auf andere Kindheitshelden wie Humpty Dumpty oder Kitty Samtpfote. Dieser ebenfalls von DreamWorks Animation produzierte Kinderfilm ist ein Prequel zu „Shrek 2“. Als deutsche Stimmen begeistern unter anderem Elton und Andrea Sawatzki.

Die Story

Auf seiner Suche nach neuen Abenteuern erfährt der gestiefelte Kater von sagenumwobenen Zauberbohnen, die eine gen Himmel wachsende Ranke in einen Schatz verwandeln sollen. An der Seite seiner Schicksalsgenoss:innen Kitty Samtpfote und Humpty Alexander Dumpty macht sich der Kater auf die Reise in das Reich der Gans, die goldene Eier legt. Ob das ungleiche Trio die verschuldete Heimatstadt San Ricardo vor drohendem Unheil bewahren kann?

Besonders empfehlenswert, weil …

… die Entwicklung vom Außenseiter zum empathischen Helden eindrücklich vermittelt wird und der flauschige Zorro in Katzengestalt bereits in den „Shrek“-Filmen die Herzen des Publikums im Sturm eroberte.

Kinderfilme ab 0 bei Netflix: Pets

Sprechende Haustiere sind die liebenswerten Protagonist:innen dieses kindgerechten Animationsfilms aus dem Jahr 2016. Der humorvolle Blick durch die Fenster der New Yorker Wohnungen vermittelt eine originelle Idee vom geheimen Leben gut situierter Haustiere. Denn erst, wenn Frauchen oder Herrchen die Tür ins Schloss fallen lässt, kommen Rassehunde, Mischlinge und Streuner so richtig in Fahrt.

Die Story

Terrier Max genießt im Apartment seiner Besitzerin Katie sein ganz eigenes Paradies – bis er das geliebte Zuhause plötzlich mit dem Tierheim-Mischling Duke teilen soll. Auf ihrer täglichen Gassirunde büchsen die beiden Freunde wider Willen aus und geraten in einen von Straßenkatzen organisierten Hinterhalt. Von den städtischen Tierfängern aufgegriffen und dem Kaninchen Snowball befreit, verstricken sich Max und Duke in immer neue Abenteuer. Ein Glück, dass die Rettung in Gestalt befreundeter Haustiere bereits naht!

Besonders empfehlenswert, weil …

… die niedliche Geschichte auf spielerische Art für die unterschiedlichen Lebensbedingungen von umsorgten Haustieren, heimatlosen Streunern und zurückgelassenen Heimtieren sensibilisiert.

Tom und Jerry – Der Film

Kinderfilme ab 0 bei Netflix? Dann gehören diese beiden Racker dazu: Tom und Jerry, das vielleicht bekannteste Trickfilm-Duo der Mediengeschichte, präsentiert sich in diesem Leinwand-Abenteuer von 1992 von seiner gewohnt schwungvollen Seite. Bereits seit den 1940er-Jahren begeistert das ungleiche Paar aus Katze und Maus Generation für Generation mit seiner rasanten Situationskomik.

Die Story

Während sich die Erzrivalen Tom und Jerry am liebsten gegenseitig das Leben schwer machen, kämpfen sie in diesem von Warner Bros. produzierten Trickfilm Seite an Seite. So helfen sie dem Mädchen Robyn, den verloren geglaubten Vater ausfindig zu machen – wilde Verfolgungsjagden und temporeiche Verstrickungen inklusive. Damit es nach einem familiären Happy End nicht zu harmonisch zugeht, besinnen sich Katze und Maus im neuen Zuhause auf ihre alte Rivalität.

Besonders empfehlenswert, weil …

… der Film beweist, dass sich selbst konträre Meinungen überwinden lassen, wenn ein gemeinsames Ziel vor Augen liegt.

Hui Buh – Das Schlossgespenst

Dieser auf Motiven der Hörspielreihe „Hui Buh” von Eberhard Alexander-Burgh basierende Film avancierte im Erscheinungsjahr 2006 zum überraschenden Kinohit. Neben Michael Bully Herbig in einer Doppelrolle als Ritter Balduin und menschenfreundlichem Geist Hui Buh ist hier auch Hans Clarin – bekannt als Stimme von Pumuckl – in seiner letzten Filmrolle zu sehen.

Die Story

Durch einen Fluch verwandelt sich Ritter Balduin 1399 auf Schloss Burgeck in den Geist Hui Buh. Gut 500 Jahre später führt er ein angenehmes Leben – bis König Julius, der 111., das Schloss bezieht, um dort die Verlobung mit Leonora Gräfin zu Etepetete zu feiern. Hui Buh versucht, die unliebsame Liaison durch Spuk zu verhindern und verspielt dabei seine Geisterlizenz. Gelingt es ihm dennoch, eine geheime Verschwörung aufzudecken?

Besonders empfehlenswert, weil …

… Michael Bully Herbig in der durch Animation zum Leben erweckten Gestalt Hui Buhs echtes Slapstick-Talent beweist.

