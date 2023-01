Die Schule der magischen Tiere: Die richtige Reihenfolge der Bücher

Die Kinderbuch-Reihe von Margit Auer für Leseanfänger:innen ist längst ein Bestseller. Ob der Fuchs Rabbat oder das Krokodil Rick – alle können sprechen und sind die besten Freunde von Miss Cornfields Klasse. „Die Schule der magischen Tiere“ – die Bücher in der Reihenfolge ihres Erscheinens.

In einem lockeren Erzählton und mit viel Empathie hat Margit Auer die Bände für Acht- bis Zehnjährige geschrieben. Seit 2013 ist die Schule der magischen Tiere in dieser Reihenfolge erschienen:

• 2013: Die Schule der magischen Tiere (1)

• 2013: Voller Löcher! (2)

• 2013: Licht aus! (3)

• 2014: Abgefahren! (4)

• 2014: Top oder Flop (5)

• 2015: Nass und nasser (6)

• 2015: Wo ist Mr. M? (7)

• 2016: Voll verknallt! (8)

• 2017: Versteinert! (9)

• 2018: Hin und weg! (10)

• 2020: Wild, wilder Wald! (11)

• 2021: Voll das Chaos! (12)

• 2022: Bravo, bravissimo! (13)

Die Schule der magischen Tiere – in dieser Reihenfolge erschienen die Bücher

In der Winterbergschule gibt es ein fantastisches Geheimnis: Viele aus der Klasse von Mary Cornfield haben tierische Freund:innen, die sprechen können.

Die Schule der magischen Tiere

Ida kommt neu an die Winterbergschule. Sie hat ein bisschen Angst: Wird sie dort Freundschaften schließen können? In der magischen Zoohandlung von Mister Morrison bekommt sie jedoch einen tierischen Gefährten, den sprechenden Fuchs Rabbat. So ist sie nicht mehr allein.

Voller Löcher!

Eigentlich wollen Ida und Rabbat ihr Geheimnis hüten. Doch die beiden verplappern sich. Jetzt will auch Schoki ein Tier zum Freund, das sprechen kann, und lässt alles andere schleifen.

Licht aus!

Die Fledermaus Eugenia und Eddie freunden sich an. Alle aus der Klasse wünschen sich mittlerweile einen tierischen Begleiter – bis auf ein Mädchen. Als es im „Keller des Grauens“ gefährlich wird, wissen die Kinder: Nur die sprechenden Tiere können ihnen helfen.

Abgefahren!

Sila verhält sich mies. Um sie ein bisschen zu bestrafen, bekommt sie ein recht unattraktives Tier. Das Krokodil Rick aus Kalifornien ist ziemlich frech und hat Mundgeruch. Viel Spaß auf der Klassenfahrt!

Top oder Flop!

Die Ratte Cooper und der Schimpanse Tingo werden neue Mitglieder der Klasse. In der Fernsehshow „Top oder Flop“ helfen sie den Kindern gemeinsam mit den anderen Tieren, ein Rätsel zu lösen.

Nass und nasser

Sommer ist Schwimmbad-Zeit. Nur Hatice ist traurig, weil sie das Schwimmabzeichen noch nicht gemacht hat. Sie braucht tierische Unterstützung.

Wo ist Mr. M?

Die Kinder Ronja und Lothar sind neu in der Klasse. Sie sollen ebenfalls ein Tier bekommen, doch Zoohändler Mister Morrison ist verschwunden.

Voll verknallt!

In der Wintersteinschule wirbeln die Hormone die Gefühle der Kinder durcheinander. Sibel möchte mit Jo beim großen Schulball tanzen, doch Jo liebt Luna, und Ida weiß gar nicht, was sie will.

Versteinert!

Ein großer Schreck: Die magischen Tiere mutieren zu gewöhnlichen Kuscheltieren. Das machen sie normalerweise nur, wenn die Eltern auftauchen und sie ihre magischen Kräfte verstecken wollen. Doch nun verwandeln sie sich nicht mehr zurück. Ein Fall für Zoohändler Mister Morrison.

Hin und weg!

Es heißt Abschiednehmen. Denn ein Kind verlässt die Wintersteinschule und nimmt sein sprechendes Tier mit.

Wild, wilder Wald!

Dieses Mal geht es auf Klassenfahrt in ein Wildniscamp. Die Kinder bauen eine Futterkrippe und backen selbst Brot. Doch plötzlich entdecken sie einen mysteriösen Schatten.

Voll das Chaos!

Steht die magische Zoohandlung etwa vor dem Aus? Mister Morrison packt seine Koffer und verschwindet mit einigen Kindern und ihren magischen Tieren sowie Miss Cornfield.

Bravo, bravissimo!

Die Band Tausendsassa gibt ein Gastspiel in der Stadt. Alle aus Idas Klasse wollen dorthin gehen. Die Tickets sind allerdings teuer. Daher wollen die Freund:innen in einem Wettbewerb Eintrittskarten gewinnen. Aber dafür müssen sie ein Lied von Tausendsassa aufführen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Die Schule der magischen Tiere: Endlich Ferien – die Reihenfolge der Bände

Ida und ihre Klassenkamerad*innen erleben zwar im Schulkosmos tolle Abenteuer. In den Ferien sind diese jedoch noch viel aufregender. In dieser Spin-off-Reihe erzählt Autorin Margit Auer von der schönsten Zeit im Jahr.

• 2016: Rabat und Ida (1)

• 2017: Silas und Rick (2)

• 2018: Henry und Leander (3)

• 2019: Helene und Karajan (4)

• 2020: Benni und Henrietta (5)

• 2021: Hatice und Mette-Maja (6)

• 2022: Max und Muriel (7)

Spannende Unterhaltung für Kinder: Die Schule der magischen Tiere ermittelt

Auch Kinder lieben Krimis. Und wenn dann noch Eisbär Murphy zum Detektiv wird, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. In dieser Reihenfolge ist der softe Kinderkrimi erschienen.

• 2020: Der grüne Glibber-Brief (1)

• 2020: Der Hausschuh-Dieb (2)

• 2021: Der Kokosnuss-Klau (3)

• 2022: Der Flötenschreck (4)

Die Schule der magischen Tiere: Die Filme

Die beiden Filme über Ida, ihre Klasse und die sprechenden Tierfreunde sind von Margit Auers Bücher für Leseanfänger*innen inspiriert. Der erste Film startete 2021. Ein Jahr später kam bereits Teil 2 zu dieser magischen Geschichte in die Kinos. Und die Story geht weiter: Denn es sind zwei weitere Filme über die Abenteuer an der Winterbergschule in Planung.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

• Die Schule der magischen Tiere (2021)

• Die Schule der magischen Tiere 2 (2022)

• Die Schule der magischen Tiere 3 (Kinostart: Oktober 2024)

• Die Schule der magischen Tiere 4 (Kinostart: Oktober 2025)

Den ersten Film der Reihe kannst Du übrigens bei Amazon Prime Video streamen.

Welcher ist Dein Lieblingstitel aus der Buchreihe Die Schule der magischen Tiere? Verrate es uns in einem Kommentar.

Dieser Artikel Die Schule der magischen Tiere: Die richtige Reihenfolge der Bücher kommt von Featured!