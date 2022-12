Hello Neighbor 2: Tipps für Deine Reise durch das Stealth-Game

Wenn Du unsere „Hello Neighbor 2“-Einsteiger-Tipps befolgst, statt planlos herumzuschnüffeln, kannst Du Dir viel Frust ersparen. Damit Du alle Rätsel in den verschiedenen Häusern lösen kannst, brauchst Du die richtige Taktik und einige wichtige Werkzeuge. Deshalb haben wir in diesem Guide die Fundorte der nützlichsten Tools und einige Verhaltensregeln für Besuche beim Nachbarn zusammengestellt.

Tipps zu Hello Neighbor 2: Davonlaufen ist keine Schande

Wer den ersten Teil gespielt hat, weiß schon, dass Du bei Hello Neighbor möglichst nicht erwischt werden willst. Auch in der Fortsetzung ist Unauffälligkeit oberstes Gebot, bewege Dich also so leise wie möglich und so schnell wie nötig. Wenn Dich der wachsame Hausbesitzer zu fassen bekommt und hinauswirft, verlierst Du hier erbeutete Gegenstände und musst sie erneut besorgen. Dein festes Inventar bleibt unberührt, genau wie schon gelöste Puzzle, dennoch ist bei den meist komplexen Rätseln jeder Rückschlag ärgerlich.

Sieh Dich also immer genau um, wenn Du in ein Haus einsteigst und achte auf warnende Umgebungsgeräusche beim Erforschen. Wenn Du nahende Schritte hörst, solltest Du Dich direkt gen Ausgang orientieren und Dich im Zweifel kurz zurückziehen. Präge Dir beim ersten Besuch einen ungefähren Grundriss ein und nutze je nach Position und Ziel die Vordertür oder Hintertür. Sind die Zugänge und Fluchtwege geklärt, widme Dich in Ruhe den jeweiligen Rätseln.

Du kannst Dich zudem in Kleiderschränken, auf oder hinter Möbeln verstecken und musst bei Alarm nicht zwingend das Haus verlassen. In jedem Fall ergibt es Sinn, zur Sicherheit gefundene Gegenstände sofort einzusetzen und längere Laufwege in Kauf zu nehmen. Insgesamt nur keine Scheu davor, Dich in der offenen Welt gründlich umzusehen. Einer der wichtigsten Einsteigertipps zu Hello Neighbor 2 ist: Neugier wird fast immer belohnt.

Wenn Du nicht weißt, wohin, orientiere Dich an Laternen, grellen Farben, hilfreichen Zeichnungen oder offenen Türen. Letztere Einladung solltest Du definitiv annehmen, denn Du findest so wichtige Gegenstände, die Du eventuell zuvor verpasst oder verloren hast. Das Spiel gibt Dir immer eine zweite Chance, allerdings hast Du nur einen Spielstand, also starte es nicht leichtfertig neu.

Werkzeuge gibt es nicht nur im Schuppen

Brechstange

Direkt zu Beginn spielst Du ein selbständiges Tutorial in einem Schuppen, wo Du in der Ecke eine Brechstange findest. Diese solltest Du ins nächste Level mitnehmen, damit Du sie dauerhaft behältst, doch Du kannst sie auch später noch finden. Im blauen Haus musst Du ein Puppenhaus-Rätsel lösen, im Geheimzimmer mit der Puppe des Jungen liegt eine Brechstange im Schrank.

So erhältst Du die Schere in Hello Neighbor 2

Ein weiteres wichtiges Werkzeug findest Du im blauen Baumhaus auf der anderen Straßenseite – die Schere. Dazu musst Du zunächst mit dem Trampolin aufs Dach und dann über einen Ast ins Baumhaus kommen. Hol Dir hinter dem Bild des Robo-Ritters seinen Schwertarm und arrangiere die Puppe dann gemäß der Abbildung. Daraufhin bekommst Du einen Hebel, um die Modelleisenbahn zu rufen, die Dir die immens nützliche Schere bringt. Solltest Du sie wieder verlieren, kannst Du in der Bäckerei in Akt 2 immer noch ein Ersatzexemplar ergattern.

Schaufel

Erst im dritten Akt kannst Du die Schaufel bekommen. Du findest sie in einem Turmgerüst auf dem Hausdach des Jägers. Auf dem Hausdach benötigst Du sie auch, um den Safe auszugraben, den Du mithilfe der versteckten Kartenteile findest und öffnest. Jedes der Kartenteile trägt nämlich zusätzlich eine Nummer – in Kombination verraten sie Dir den Code für den Safe. Wie Du sie bekommst und wie der Safe-Code lautet, verrät Dir der nächste Teil unserer „Hello Neighbor 2”-Einsteiger-Tipps.

So knackst Du die Safes und findest die Codes heraus



Insgesamt musst Du im Haus des Jägers vier Kartenteile finden und möglichst sofort an die Wand pinnen. Für das Teil mit der Nummer 8 musst Du auf dem Dachboden ein Kissen aufschneiden und den versteckten Schlüssel mitnehmen. Diesen bringst Du in den Keller und öffnest eine hinter Brettern versteckte Truhe, die du dank Brecheisen leicht erreichst.

Ebenfalls im Keller leihst Du Dir einen Schalter von einem Bären und bringst ihn oben an, um Teil 1 zu erhalten. Das Kartenteil Nummer 6 liegt in der Mikrowelle. Um sie zu öffnen, musst Du im Zeitlimit alle vier Eberköpfe aktivieren.

Hello Neighbor 2 is out today on PS5 and PS4! Uncover the dark secrets of Raven Brooks in this sequel to the family-friendly stealth horror hit: https://t.co/KYi2Yk9hxw pic.twitter.com/FMlrT8qopd — PlayStation (@PlayStation) December 6, 2022



Für Teil 4 musst Du zunächst den Kühlschrank öffnen, indem Du die fehlenden Magnete anbringst. Einer davon hängt am Toilettendeckel, einer klebt auf einer Farbdose oben auf dem Turm, einer im Dachgiebel neben einer Jagdtrophäe. Ist der Kühlschrank offen, entnimm das Gehörn und vervollständige damit die Trophäe am Fenster oben.

Das nötige Teil erscheint im Regal. Wenn Du es aus der Schublade genommen und angepinnt hast, ist die Karte komplett und Du kannst den Safe-Code lesen. Er lautet: 80164.

Den Schlüssel aus dem Safe kannst Du mit ins Museum nehmen – er öffnet die Tür ins Büro. Hier findest Du den nächsten Safe mit dem Bild einer Uhr, ähnlich der Standuhr im Eingangsbereich. Du brauchst drei Zahnräder, um sie zum Laufen zu bringen. Das erste Zahnrad findest du im Schlafzimmer hinter dem Büro. Das Zweite steckt im Globus im Büro, der sich öffnet, sobald die Statue auf das rote X zeigt. Nimm zuletzt das Vogelornament neben dem Safe mit in die Garage und montiere es auf der Motorhaube für Zahnrad Nummer 3. Sobald die Uhr funktioniert, springt sie zu einer bestimmten Zeit, die dem Safe-Code entspricht: 1135.

Gefällt Dir das Gameplay in Hello Neighbor 2? Was hat sich im Vergleich zum Vorgänger verbessert? Schreib uns Deine Meinung in die Kommentare.

