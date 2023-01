FORSPOKEN: Gibt es einen Koop oder Online-Multiplayer?

Featured: No Man’s Sky – Multiplayer: Alle Infos zum Mehrspielermodus und zur Crossplay-Funktion

Seit dem Beyond-Update bietet „No Man’s Sky“ endlich neue Multiplayer-Möglichkeiten. Mit dem Nexus wartet etwa ein Mehrspieler-Hub auf Dich, in dem Du fremde Spieler:innen treffen kannst. Außerdem gibt es neue Crossplay-Möglichkeiten. Wir fassen die wichtigsten Punkte für Dich zusammen. Der Multiplayer ist besonders hilfreich, wenn Du die Expeditionen abschließen möchtest. Für die siebte Expedition in No Man’s Sky haben wir Dir einen ausführlichen Walkthrough geschrieben. Folge dazu einfach dem Link.So spielst Du in No Man’s Sky Multiplayer zusammen Der einfachste und schnellste Weg, um in No Man’s Sky Multiplayer zu spielen, ist über das Menü: • Wähle dazu im Startbildschirm die Option „Spiel beitreten“. • Im nächsten Fenster erhältst Du eine Übersicht aller laufenden Sitzungen von Spielenden aus Deiner Freundschaftsliste. Triff Deine Wahl und bestätige sie. • Such als Nächstes einen Deiner Spielstände aus, um zu entscheiden, mit welchem ...