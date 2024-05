Home

Kreis Euskirchen: Brand in Krematorium: Halle einsturzgefährdet

Bei einem Brand in einem Krematorium in Mechernich (Kreis Euskirchen) haben zwei Hallen in Flammen gestanden. Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, entwickelte sich das Feuer in einer der Hallen im Bereich des Gaseinlasses an einem Ofen. Das Feuer breitete sich über eine Styroporluke auf das Dach in einer zweiten Halle aus.

Blaulicht leuchtet auf einem Feuerwehrwagen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach den Löscharbeiten seien derzeit ein Durchgangsflur und eine Halle einsturzgefährdet, hieß es. Bei dem Brand am Mittwochmittag wurden weder Leichen noch Asche in den Urnen beschädigt. Es wurde auch niemand verletzt. Der Kühlraum sei über ein Notstromaggregat weiter in Betrieb. Die Brandursache werde nun ermittelt.

