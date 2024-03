Winterbilanz: Wenig Salz und viele Schlaglöcher

Auf Winter vorbereitet - 28.000 Tonnen Streusalz

Den Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt stehen im Winter rund 28.000 Tonnen Streusalz und knapp 1800 Tonnen Sole zur Verfügung, um die Straßen schnee- und eisfrei zu halten. Für Einsätze in der kalten Jahreszeit stünden 289 Räum- und Streufahrzeuge und mehr als 770 Kräfte zur Verfügung, teilte das Infrastrukturministerium am Mittwoch anlässlich eines Besuchs von Ministerin Lydia Hüskens (FDP) bei der Straßenmeisterei in Atzendorf bei Staßfurt (Salzlandkreis) mit. Zudem werden fast 120 Kilometer Schneezäune entlang wichtiger Punkte aufgestellt.