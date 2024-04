Regionalbahn überfährt Gegenstände: Zeugen gesucht

Gefährlicher Vorfall auf einer Bahnstrecke im Landkreis Limburg-Weilburg: Unbekannte haben Gegenstände auf die Gleise gelegt, die eine Regionalbahn überfuhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Regionalbahn hat im Landkreis Limburg-Weilburg einen E-Scooter sowie Teile eines Bauzaunes erfasst, die Unbekannte auf die Gleise gelegt hatten. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend nahe dem Brechener Ortsteil Niederbrechen. Der Lokführer habe die Gegenstände erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Er habe aber nicht verhindern können, dass der Zug die Teile überfuhr und auch zur Seite schleuderte. Der dadurch leicht beschädigte Zug habe seine Fahrt in Richtung Bad Camberg mit einiger Verspätung fortsetzen können. Reisende wurden nicht verletzt. Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich kurz darauf ab, konnten aber keine Tatverdächtigen feststellen. Es laufen Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt bittet Zeugen um Hinweise.