Hunderte Corona-Verfahren bei hessischen Gerichten anhängig

Justizminister plant Bündelung von Asylverfahren in Gießen

Für schnellere Asylverfahren sollen in Hessen künftig neu eingehende Fälle, die sichere Herkunftsstaaten betreffen, beim Verwaltungsgericht in Gießen gebündelt werden. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe von Verwaltungsrichtern und -richterinnen unter Leitung des Justizministers Roman Poseck (CDU). «Gerade bei diesen Verfahren kommt es auf Schnelligkeit an, da die Erfolgsaussichten des Asylantrages ungünstig, die Rückführungsperspektiven dagegen günstig sind», teilte Poseck am Donnerstag in Wiesbaden mit. Für die zusätzlichen Aufgaben soll das Verwaltungsgericht Gießen personelle Verstärkung bekommen.