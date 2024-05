Mann in Wedding getötet: Mordkommission ermittelt

Polizei und Rettungskräfte werden am Dienstagabend in eine Grünanlage an der Chausseestraße gerufen. Dort finden sie einen schwer verletzten Mann, für den jede Rettung zu spät kommt.

In einer Grünanlage in Berlin-Wedding ist am Dienstagabend ein 46 Jahre alter Mann getötet worden. Polizei und Rettungskräfte wurden am Dienstagabend in eine Grünanlage an der Chausseestraße Ecke Liesenstraße zu einem schwer verletzten Mann gerufen, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Dort versuchten sie, den 46-Jährigen wiederzubeleben, allerdings erfolglos. Der Mann starb in der Grünanlage.

Den Angaben zufolge ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei zu dem Tötungsdelikt. Die Ermittlungen zu den Todesumständen und den Hintergründen des Geschehens dauerten zunächst noch an. Angaben dazu wurden zunächst nicht gemacht, auch nicht zum Tatmotiv und wie und wo der Mann gefunden wurde.

Polizisten sperrten die Umgebung des Fund- oder Tatortes ab und suchten nach Spuren. Auch die Kriminaltechnik sowie die Gerichtsmedizin waren im Einsatz.