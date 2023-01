Vodafone Fehlercode 812: Ursache und Problemlösung

Der Vodafone Fehlercode 812 tritt bei Nutzer:innen der Vodafone EasyBox auf. Hier erfährst Du, was die Ursachen für die Fehlermeldung sind und was diese bedeutet. Außerdem beschreiben wir Schritt für Schritt, wie Du den Fehler beheben und Deine Internetverbindung wieder ungestört nutzen kannst.

Was bedeutet Vodafone Fehler 812?

Wenn Dir Deine EasyBox den Fehlercode 812 anzeigt, bedeutet das, dass Du keinen Zugang zum Internet hast. Dies kann verschiedene Ursachen haben.

Vodafone Fehler 812: Was sind die Ursachen?

Allgemein gesagt, liegt der Grund für Fehlercode 812 in der Übermittlung eines fehlerhaften Internetsignals und das kann mehrere Ursachen haben. Möglicherweise kann es mit der Verkabelung der EasyBox zusammenhängen, etwa ein nicht richtig angeschlossenes oder defektes Kabel.

Eine weitere Ursache kann ein Defekt Deines Internetanschlusses sein oder ein gesperrter Anschluss.

Keine Sorge, wir haben für jedes Szenario die passende Problemlösung für Dich, wie Du im nächsten Punkt nachlesen kannst.

Aber schon mal vorweg: Egal bei welchem Problem, Du kannst Dich immer unkompliziert an unseren digitalen Assistenten und Chatbot TOBi wenden. Dieser wird Dich automatisch an eine:n Mitarbeiter:in weiterleiten, sollte er Dir nicht helfen können.

Dir wird bei Deinem Netflix-Account ein Fehlercode angezeigt? Dann haben wir den richtigen Artikel für Dich: Häufige Netflix-Fehlercodes und ihre Lösungen.

Problemlösung: Was tun bei Fehlercode 812?

Du wolltest gerade ins Internet und Deine EasyBox zeigt Dir den Vodafone Fehlercode 812 an? Lies jetzt Schritt für Schritt, wie Du den Fehler lösen und wieder sorgenfrei im Netz surfen kannst.

Schritt 1: Schau Dir die Kabel Deiner EasyBox an und stelle sicher, dass alle fest angeschlossen sind. Checke auch, ob das Kabel, das in die Telefondose führt, fest angeschlossen ist und in der richtigen Buchse steckt.

Solltest Du ein Kabel finden, das nicht richtig angeschlossen war, hast Du wahrscheinlich auch die Lösung des Fehlercodes 812 gefunden. Stecke das Kabel einfach richtig an und das Internet sollte wieder gehen.

Schritt 2: Hast Du ein Kabel gefunden, welches defekt oder gebrochen ist, musst Du dieses austauschen, um den Fehler zu beheben.

Schritt 3: Hast Du weder ein defektes, noch ein nicht richtig eingestecktes Kabel gefunden, gehe folgendermaßen vor: Trenne Deinen Router für circa zwei Minuten vom Strom und stecke ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, warte bitte mindestens eine Stunde ab, da es sein kann, dass gerade Wartungsarbeiten am Internetanschluss durchgeführt werden.

Schritt 4: Ist der Fehlercode nach dem Warten immer noch da, oder tritt dieser häufiger auf, kann ein Problem am Internetanschluss oder an der Verbindung dafür verantwortlich sein.

Wende Dich dann bitte an unseren Kundenservice, dieser ist kostenlos aus allen nationalen Netzen unter: 0800 172 12 12, an Wochentagen von 8 Uhr bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 Uhr bis 21 Uhr erreichbar.

Auch kannst Du Dich, wie oben schon erwähnt, an unseren digitalen Assistenten und Chatbot TOBi wenden.

In wenigen Fällen kann die Störung auch an einer defekten EasyBox liegen. Sollte das der Grund sein, wird Dein Router natürlich kostenlos ausgetauscht, wenn Du noch Garantieanspruch hast.

Hol Dir jetzt Glasfaser-Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s ab 39,99 Euro im Monat.

Wurde Dir der Vodafone Fehlercode 812 schon mal angezeigt? Dann würden wir gerne wissen, wie Du damit umgegangen bist. Hinterlasse uns Deine Erfahrungen in den Kommentaren.

Dieser Artikel Vodafone Fehlercode 812: Ursache und Problemlösung kommt von Featured!