Vodafone Fehler 7100: Bedeutung, Ursachen und Problemlösung

Set-Top-Box trotz Smart TV? Gute Gründe für das Zusatzgerät

Du besitzt ein Smart TV und fragst Dich, ob Du jetzt noch eine Set-Top-Box brauchst? Theoretisch beherrscht das smarte Fernsehgerät alle Features, um eine zusätzliche Box wie GigaTV, Apple TV, Chromecast oder Fire TV zu ersetzen. Aber es gibt auch gute Gründe dafür, beides miteinander zu kombinieren. Hier erfährst Du, warum sich eine Set-Top-Box mit Smart TV zum Streamen lohnen kann.(Smarte) Fernsehgeräte werden schneller alt Ein Fernsehgerät wird Dir vermutlich viele Jahre ein gutes Bild liefern. Das gilt aber wahrscheinlich nicht in gleichem Maße für die Hard- und Software, die Dir ein gutes Streaming-Erlebnis ermöglicht. Den Prozessor in Deinem Smart TV kannst Du nicht upgraden – und deshalb wird die Hardware über die Zeit langsamer werden. Entweder, weil der Hersteller neue Features für die Benutzeroberfläche ausrollt; oder auch, weil die Inhalte anspruchsvoller werden, also zum Beispiel Filme und Serien in einer höheren Auflösung zur Verfügung stehen. Mitunter ...