Bei dem Twitch Fehler 2000 handelt es sich um einen bekannten und relativ häufig auftretenden Fehlercode. Hier beschreiben wir, was dieser bedeutet, was die Ursachen sind und natürlich auch, wie Du den Fehler wieder loswirst.

Twitch Fehler 2000: Was die Ursache ist und wie Du ihn behebst

Was bedeutet der Twitch Fehler 2000?

Beim Twitch Fehler 2000 handelt es sich um einen Netzwerkfehler, der Deinen Twitch-Stream unterbricht. Meistens wird er Dir dann als „Twitch-Fehler 2000” oder „Network Error” angezeigt und Du kannst nicht wie gewohnt streamen.

Twitch Fehler 2000: Was ist die Ursache?

Das Problem könnte am Stream selbst, aber auch an Deinem Router beziehungsweise der Internetverbindung liegen. Ebenso könnte Dein PC die Ursache des Twitch-Fehlers 2000 sein. Natürlich kann aber auch eine Störung bei Twitch dafür verantwortlich sein.

Aber keine Sorge, für all die Ursachen gibt es meistens auch einfache Lösungen, die wir Dir im nächsten Absatz beschreiben.

Problemlösung: Was tun bei Fehlercode 2000?

Wir erklären Dir nun Schritt für Schritt, wie Du die jeweiligen Ursachen des Twitch Fehlers 2000 beheben kannst:

Wenn der Stream selbst das Problem ist

Schritt 1: Um zu prüfen, ob der Fehler an dem Stream liegt, den Du im Moment schaust, versuche zuerst mal, ob Du einen anderen Stream aufrufen kannst. Ist das der Fall, liegt der Fehler bei dem individuellen Stream.

Schritt 2: Prüfe, ob der Stream auch in der Twitch-App nicht funktioniert. Ist das ebenfalls so, kannst Du ziemlich sicher sein, dass es ein Problem des besagten Streams ist. Hier hilft es nur, abzuwarten und den Stream später wieder aufzurufen.

Es liegt am Router

Tritt das Problem nicht nur bei einem bestimmten Stream, sondern bei allen Streams auf Twitch auf? Dann kann es sein, dass es an Deinem Router und dementsprechend an Deiner Internetverbindung liegt. Hier hilft oft der Klassiker: Stecke Deinen Router einfach für ein paar Sekunden aus und dann wieder ein. Kleinere Netzwerkstörungen können so behoben werden. Hat es nicht geholfen, solltest Du Deinen Internetanbieter kontaktieren.

Du kannst Dich aber auch immer unkompliziert und schnell an unseren digitalen Assistenten und Chatbot TOBi wenden. Dieser wird Dich automatisch an eine:n Mitarbeiter:in weiterleiten, sollte er Dir nicht helfen können.

Dein PC oder Laptop ist das Problem

Ist Dein PC die Ursache für Twitch Fehlercode 2000, kannst Du Folgendes versuchen: Schalte Deinen PC aus und nach ein paar Minuten Wartezeit wieder ein. Dies hilft in den meisten Fällen.

Der Browser ist schuld

Schritt 1: Melde Dich zuerst bei Twitch ab und schließe Deinen Browser.

Schritt 2: Höchstwahrscheinlich liegt das Problem an dem Zwischenspeicher Deines Browsers, dem sogenannten Cache. Leer den Cache Deines Browsers, melde Dich wieder bei Twitch an und checke, ob der Fehler behoben wurde.

Es liegt ein Netzwerkproblem bei Twitch vor

Dir hat keiner der Schritte geholfen und der Twitch Fehlercode 2000 wird weiterhin angezeigt? Dann liegt höchstwahrscheinlich ein allgemeines Netzwerkproblem bei Twitch vor. In diesem Fall bleibt Dir nichts weiter übrig, als zu warten, bis Twitch das Problem gelöst hat.

Fazit

Der Twitch Fehler 2000 kommt relativ häufig vor und tritt auch unter dem Namen „Network Error” auf. Er kann viele Ursachen haben, hat aber auch viele einfache Lösungen. In den meisten Fällen hilft einer der oben beschriebenen Schritte, um den Fehler wieder loszuwerden. Liegt ein allgemeiner Twitch Netzwerkfehler vor, hilft nichts anderes, als zu warten.

