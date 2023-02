Home

Du willst Sky schauen, aber alles, was Du siehst, ist der Fehlercode 15021? Mach Dir keine Sorgen, in diesem Artikel erklären wir Dir, was hinter dem Fehler steckt, welche Ursachen er haben kann und natürlich, wie Du das Problem schnell lösen kannst.

Sky Fehler 15021: Ursachen und Problemlösung

Was bedeutet der Sky Fehler 15021? Der Sky Fehler 15021 kommt häufiger vor und bedeutet, dass Du statt den gewohnten Sky-Inhalten folgende Meldung siehst: Es tut uns leid, gerade sind keine Inhalte verfügbar. [15021] In manchen Fällen liest Du auch diesen Satz: Dafür benötigst Du TV-Empfang. Aber woran kann das liegen? Wir erklären es Dir im nächsten Absatz. Sky Fehler 15021: Was ist die Ursache? Wenn Dir also eine der beiden Fehlermeldungen angezeigt wird, gibt es mehrere Ursachen, die dahinterstecken können. Bei „Es tut uns leid, gerade sind keine Inhalte verfügbar. [15021]", deutet alles auf eine schlechte oder sogar fehlende Internetverbindung hin. An der anderen Meldung könnte in den meisten Fällen eine fehlende oder schlechte Antennenverbindung schuld sein. Eine dritte mögliche Ursache ist der Eco-Plus-Modus Deines Sky Q-Receivers, der eventuell dafür sorgt, dass Du den Fehlercode 15021 siehst. Problemlösung: Was tun bei Fehlercode 15021? Wie gehst Du also vor, um den Fehler 15021 zu beseitigen? Im Allgemeinen kannst Du zuerst versuchen, Deinen Sky-Receiver neu zu starten. Das hilft meistens schon. Und so geht's: Schritt 1: Auf der Rückseite Deines Sky Q-Receivers befindet sich die Reset-Taste, drücke sie für circa 5 Sekunden. Schritt 2: Dein Receiver geht jetzt in den Stand-by- oder Energiesparmodus. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Schritt 3: Drücke jetzt die Stand-by-Taste auf Deiner Sky+-Fernbedienung. Dein Receiver sollte sich jetzt einschalten. Dir wird der Netflix-Fehler UI-800-3 angezeigt? So löst Du das Problem auf verschiedenen Geräten. Was tun bei schwachem Internetempfang? Es kann sein, dass ein schlechter oder sogar kein Internetempfang hinter dem Fehler 15021 steckt. Hier empfiehlt es sich, mit anderen Geräten zu überprüfen, ob das der Fall ist. Versuche Dich zum Beispiel mit Deinem Laptop oder Computer in Deinen Internetzugang einzuloggen. Funktioniert es da auch nicht, solltest Du Dich an Deinen Internetanbieter wenden. Bist Du Kund:in von Vodafone, dann kannst Du Dich an unseren digitalen Assistenten und Chatbot TOBi wenden. Dieser wird Dich automatisch an eine:n unserer Mitarbeiter:innen weiterleiten, sollte er Dir nicht direkt helfen können. Was tun bei schlechter Antennenverbindung? Wird Dir die Meldung: „Dafür benötigst Du TV-Empfang" im Zusammenhang mit Fehler 15021 angezeigt, liegt es höchstwahrscheinlich an Deiner Antennenverbindung. Dann solltest Du Dich an Deinen Kabelanbieter wenden. Fehler 15021 trotz Internet- und Antennenverbindung Auch hier gibt es eine einfache Lösung: Schritt 1: Wechsel ins Vollbild, indem Du die Taste „Zurück" auf Deiner Sky Q-Fernbedienung drückst. Schritt 2: Gehe jetzt über die Taste "Home" wieder ins Menü. Der Fehler sollte danach behoben sein. Alternativ kannst Du im Menü auf eine andere Kategorie navigieren, so wird das Problem ebenfalls behoben. Prüfe auch, ob die Stand-by-Einstellungen Deines Sky-Receivers auf Eco Plus stehen. Ist dem so, ändere dies auf Eco um. Dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.

