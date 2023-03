Du möchtest jederzeit mit Deinem Kind in Verbindung bleiben, ihm aber noch kein eigenes Smartphone geben? Das geht jetzt ganz einfach mit der Apple Familienkonfiguration! Überlass Deinem Sprössling einfach Deine alte Apple Watch und buche den Vodafone-Tarif Smart Tech M dazu. Oder hol Dir die neue Apple Watch SE mit attraktiven Konditionen im Smart Tech M-Tarif. So einfach wird die Apple Watch mit Vodafone zur Kids Watch.

Apple Familienkonfiguration: So wird Deine Apple Watch zur Kids Watch

Stell Dir vor, Deine Tochter oder Dein Sohn möchte nach der Schule noch ein paar Runden mit Freund:innen kicken und Dir Bescheid geben, dass es später wird. Kein Problem, dafür braucht Dein Spross nicht einmal ein eigenes Smartphone: Mit der Apple Familienkonfiguration kann Dich Dein Nachwuchs einfach über die Apple Watch anrufen, Dir eine Nachricht senden und viele Apple-Funktionen nutzen, für die es sonst ein eigenes iPhone bräuchte. Wir zeigen Dir, wie Du die Funktion mit dem Vodafone-Tarif Smart Tech M buchst und was sie kann.

Funktioniere Deine alte Apple Watch zur Kids Watch um

Hast Du noch eine Apple Watch zu Hause, die Du nicht mehr nutzt? Mit der Apple Familienkonfiguration wird Deine alte Apple Watch mit Vodafone zur Kids Watch. Zunächst legst Du eine Apple ID an und schon kann es losgehen. Über die Apple Watch App richtest Du eine eigene Telefonnummer für Deine Tochter oder Deinen Sohn ein und verwaltest mit Deinem iPhone alle Einstellungen und Aktivitäten. Du kannst die Nutzung bestimmter Apps und Funktionen zeitlich einschränken oder komplett sperren, die Bildschirmzeit checken und Kontakte zulassen. Tipp: Wähle vertrauenswürdige Personen in Deinen iPhone-Kontakten aus und übertrage diese einfach auf die Apple Watch. So sind auch die Nummern der Schulfreund:innen und Großeltern direkt gespeichert. Ebenso kannst Du einen Zeitplan erstellen und den Schulzeitmodus aktivieren. Dann wird der Zugriff auf Apps während des Unterrichts eingeschränkt.

Sicherheit geht vor: Du behältst auf Deinem iPhone alles im Griff

Damit Dein Nachwuchs beim Surfen über die Apple Watch nicht aus Versehen kostenpflichtige Apps oder Spiele herunterlädt, müssen Downloads sowie Käufe von Dir auf Deinem iPhone genehmigt werden. Je nachdem, welche Einstellungen und Funktionen Du freigibst, stehen Deinem Sprössling weitere Apple Watch-Funktionen zur Verfügung, darunter die Sprachassistenz Siri, Notfallkontakte, der Notfallpass sowie Ortungsdienste. Für Kinder unter 13 Jahren blockiert Apple von Haus aus einige Gesundheitsdienste wie zum Beispiel den Periodentracker.

Wenn Du ganz sicher sein willst, dass Dein Kind gut angekommen ist, kein Problem: Mit der App „Wo ist?“ kann Dein Spross außerdem seinen Standort teilen und Du wirst automatisch informiert, sobald es an sicheren Orten ist, zum Beispiel zu Hause. Das gibt Dir jederzeit Gewissheit und ein gutes Gefühl.

So buchst Du Vodafone Smart Tech M

Die neue Funktion können ab dem 27. März alle Bestandskund:innen mit einem Vodafone-Mobilfunkvertrag buchen. Das geht am einfachsten online: Wenn Du die Apple Familienkonfiguration nutzen möchtest, verbindest Du die Apple Watch mit Deinem iPhone, öffnest die Apple Watch App und wählst während des Set Up Prozesses für mobilen Daten den Smart Tech M Tarif von Vodafone aus. Der Online-Service lotst Dich Schritt für Schritt durch den Buchungsprozess:

• Nach der Prüfung Deines Tarifs meldest Du Dich mit Deinem Vodafone-Kundenkennwort an und wählst den Smart Tech M Tarif aus. • Wähle aus, wie Du den Smart Tech M Tarif nutzen möchtest. Dabei sind zwei Optionen möglich: Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst Du nur 5,99 Euro im Monat. Möchtest Du die Möglichkeit haben, die Funktion monatlich zu kündigen, kostet der Tarif 6,99 Euro im Monat. • Gib Deine E-Mail-Adresse an, um die Buchungsbestätigung inklusive der neuen Rufnummer per E-Mail zu erhalten. • Prüfe die Vertragszusammenfassung und bestätige die kostenpflichtige Buchung des Smart Tech M Tarifs.

Die neue Rufnummer für die Apple Watch wird Dir sowohl per SMS als auch per E-Mail mitgeteilt. Nach erfolgreicher Buchung ist die Kids Watch in der Regel innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit. Sobald der Smart Tech M Tarif eingerichtet ist, kann Dein Kind mit der Apple Watch telefonieren, surfen und Nachrichten versenden – alles mit eigener Rufnummer, aber ohne eigenes iPhone.

Verbinde bis zu fünf Familienmitglieder mit der Apple Familienkonfiguration & Smart Tech M Tarif

Ganz egal, ob Du den Smart Tech M Tarif mit oder ohne Vertragslaufzeit buchst: In beiden Fällen kann Dein Nachwuchs monatlich 3 Gigabyte Datenvolumen nutzen und surft deutschlandweit mit 25 Mbit/s über das Vodafone LTE-Netz. Ebenfalls inklusive sind 500 Sprachminuten zum Telefonieren und 100 SMS. Das funktioniert allerdings nur innerhalb Deutschlands, weil die Apple Familienkonfiguration kein EU-Roaming unterstützt.

Du möchtest noch mehr Familienmitglieder verbinden? Kein Problem! Insgesamt kannst Du bis zu fünf Smart Tech M Tarife für Deine Lieben abschließen. Wenn Du bereits einen Smart Tech Tarif hast und diesen jetzt mit der Apple Watch nutzen möchtest, wählst Du im Buchungsprozess die Option „vorhanden Tarif nutzen“ aus.

Keine Smartwatch übrig? Hol Dir die neue Apple Watch SE für 14,99 Euro im Monat (+Einmalpreis)

Die Apple Familienkonfiguration ist ab der Apple Watch 4 möglich. Was aber, wenn Du keine Apple Watch hast, die Du weitergeben kannst? Für diesen Fall bietet Vodafone ab dem 30. März ein günstiges Finanzierungsmodell an: Für nur 14,99 Euro monatlich bekommst Du eine vollwertige Apple Watch SE mit eSIM, die durch die Apple Familienkonfiguration zur Kids Watch mit Vodafone wird. Der zusätzliche Einmalpreis der Apple Watch SE beträgt 149 Euro.

Was hältst Du von der Apple Familienkonfiguration? Schreib uns, warum Du Deine alte Apple Watch als Kids Watch mit Vodafone nutzen willst!



