Berger holt Farrell für Netflix-Film vor die Kamera

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes | Filmkritik – Ein Prequel, das sich selbst im Weg steht

Präsident Snow ist der Oberbösewicht der „Die Tribute von Panem“-Filme. Im neuen Prequel „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ erfährst Du, wie er dazu geworden ist. Wir haben uns den Film vor dem Kinostart am 16. November für Dich angesehen und verraten Dir in unserer Kritik zu The Ballad of Songbirds and Snakes, ob die Vorgeschichte eine gute Ergänzung zu den bestehenden vier Hauptfilmen ist.