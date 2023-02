Wild Hearts: Liste aller Kemono & Bosse

Die Kemono in „Wild Hearts“ sind monströse Kreaturen, denen Du als Jäger oder Jägerin den Kampf ansagst. Jedes Exemplar hat eigene Verhaltensweisen und Angriffsmuster. Darüber hinaus besitzt jedes Kemono individuelle Stärken und Schwächen – einige Körperteile kannst Du ihnen im Kampf sogar abschlagen. Eine Liste aller Kemono als Bosse von Wild Hearts findest Du mit den wichtigsten Informationen in unserem Guide.

Die Effektivitäten und größten Schwächen stehen immer als erstes in unserer Auflistung – am Ende findest Du ineffektive oder gar effektlose Attribute. Durch ein Komma getrennte Eigenschaften haben dieselbe Effektivität.

Amaterasu

Um Dich für den Bosskampf gegen Amaterasu zu wappnen, solltest Du Dir eine Rüstung mit Holzresistenz zulegen. Füge Amaterasu erst Schaden zu, sobald es bewegungsunfähig ist und keine Angriffe einsetzen kann – andernfalls bringt es Dich mit lediglich zwei oder drei Treffern zu Boden. Sobald es seine mächtigen Attacken auflädt, kannst Du es mit Deinen Karakuri stören. Verwende dafür bestenfalls die Repetierarmbrust.

• Attribut: Holz

• Lebensraum: Akikure-Schlucht

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Prügel > Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Wind > Feuer > Erde, Holz, Wasser

• Leiden-Wirksamkeit: Verbrannt, Vergiftet > Erschöpft, Vereist > Verheddert (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Flügel, Körper > Schwanz > Hinterbeine

Blutschwänzchen

Nach jedem Angriff des Blutschwänzchens gibt es ein kleines Zeitfenster, in dem Du Schaden an dem Kemono austeilen kannst. Für noch höheren Schaden solltest Du Sprungangriffe ausführen – entweder von höherem Terrain oder mithilfe Deiner Karakuri-Fähigkeiten. Verwende dazu Kisten, die Dich darüber hinaus vor Angriffen des Kemono aus Wild Hearts schützen. Aber Vorsicht: Sie sind nicht ewig haltbar!

• Attribut: Holz

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Prügel > Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Erde, Holz, Wasser, Wind

• Leiden-Wirksamkeit: Verbrannt, Vereist, Verheddert > Erschöpft, > Vergiftet

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Vorderbeine, Körper, Hinterbeine, Schwanz

Donnermarder

Auch wenn der Kopf des der Donnermarders am empfindlichsten ist, solltest Du Dich erst einmal auf seinen Körper konzentrieren. Sobald das Kemono zu Boden geht, kannst Du unbeschadet einige Treffer am Kopf landen. Achte auf schwarze Partikel auf dem Boden: Sie leiten einen Angriff ein, bei dem spitze Steine aus dem Boden schießen. Seine Bauchtrommel zieht Dich an ihn heran – stell Dich hinter ein Bollwerk oder nutze die Sprungfeder, um der Attacke zu entkommen.

• Attribut: Erde

• Lebensraum: Insel Natsukodachi

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Sprung > Prügel

• Attribut-Wirksamkeit: Holz, Wind > Wasser > Erde, Feuer

• Leiden-Wirksamkeit: Vergiftet > Erschöpft, Vereist, Verheddert > Verbrannt

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Vorderbeine, Körper, Hinterbeine > Schwanz

Düsterschnabel

Den Bosskampf in Wild Hearts gegen Düsterschnabel absolvierst Du am besten mit einem Bogen. Neben dem Klingen-Wagasa ist es die einzige Waffe mit Sprung-Wirksamkeit. Mit dem Bogen kannst Du den riesigen Vogel besser auf Distanz halten und jederzeit kritische Treffer an seinem Kopf landen. Darüber hinaus hast Du mehr Zeit, seinen Attacken rechtzeitig auszuweichen.

• Attribut: Wind

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad, Akikure-Schlucht, Fuyufusagi

• Physische Wirksamkeit: Sprung > Schlitz/Schnitt, Prügel

• Attribut-Wirksamkeit: Erde > Holz, Wasser > Feuer > Wind

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Verbrannt, Vereist, Verheddert > Vergiftet (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Flügel, Körper > Hinterbeine, Schwanz

Eisgrunzer

Der eisige Bruder des Floragrunzers besitzt abweichende Angriffsmuster. Wichtig ist, dass Du Deine Angriffsphasen nicht zu lange ausführst, um schnellen Gegenangriffen auszuweichen. Nutze die Karakuri namens Bollwerk und die Sprungfeder. Mit dem Bollwerk blockst Du verheerende Attacken und die Sprungfeder hilft Dir schnell aus der Angriffsreichweite.

• Attribut: Wasser

• Lebensraum: Fuyufusagi

• Physische Wirksamkeit: Prügel, Sprung > Schlitz/Schnitt

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Erde, Holz, Wind > Wasser (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft > Verbrannt, Vergiftet, Verheddert > Vereist (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Schwanz > Vorderbeine, Körper, Hinterbeine > Hauer

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Erdspalter

Der Erdspalter ist ein gigantischer Bär, geformt aus Stein und Landmasse. Ihn zu besiegen kostet vor allem Zeit und Ausdauer. Nutze die Handkanone und ziele auf die leuchtenden Stellen – hier liegt sein eigentlicher Schwachpunkt. Kleine Erdbeben deuten auf einen Flächenangriff hin, bei dem spitze Steine aus dem Boden schießen. Weiche ihnen aus. Fokussiere Dich am Ende des Kampfes auf seine Arme und greife den Kopf an, sobald er ihn auf dem Boden ablegt.

• Attribut: Erde

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad

• Physische Wirksamkeit: Prügel, Sprung > Schlitz/Schnitt

• Attribut-Wirksamkeit: Wind > Feuer > Holz, Wasser, Erde (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Verbrannt, Vergiftet, Erschöpft, Vereist, Verheddert (alle Leiden kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf, Vorderbeine, Körper, Hinterbeine, Schwanz (alle Körperteile wenig Effekt)

Federkralle

Für Deinen Kampf gegen das vogelartige Kemono aus Wild Hearts sind drei Karakuri besonders hilfreich: das Bollwerk, die Fackel und das Feuerwerk. Versteck Dich hinter dem Bollwerk, wenn es auf Dich zustürmt. Setz Deine Waffe in Brand, um Feuerschaden auszuteilen und nutze das Feuerwerk, sobald sich Federkralle in die Luft begibt.

• Attribut: Wind

• Lebensraum: Insel Natsukodachi

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt> Prügel, Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Erde, Holz, Wasser > Wind

• Leiden-Wirksamkeit: Verbrannt > Verheddert > Vereist > Erschöpft, Vergiftet (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Flügel, Kehle > Körper, Schwanz > Hinterbeine

Floragrunzer

Nutze die Pausen des Floragrunzers zum Angreifen und verteidige Dich regelmäßig mit dem Bollwerk gegen seinen Ansturm. Sobald es zu Boden geht, kannst Du Dich unbekümmert um die größte Schwachstelle fokussieren: seinen Kopf. Nutze aufleuchtende Schwachstellen am Körper des Kemono auf Wild Hearts, um Karakui-Fäden mit Einsatz des Jagdarms wiederherzustellen.

• Attribut: Holz

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Sprung > Prügel

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Erde, Wind > Holz > Wasser (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Verheddert, Verbrannt, Vereist, Verheddert > Vergiftet

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Vorderbeine, Körper, Hinterbeine, Schwanz > Hauer

Frostgrim

Stelle für den Kampf gegen den Frostgrim bestenfalls eine Feuerwaffe her oder nutze Deine Karakui-Fänden, um Fackeln herzustellen. Nach seinem Klauenangriff folgt immer ein Angriff mit Eisspitzen. Präge Dir das Timing gut ein, um Schaden durch den Folgeangriff zu vermeiden.

• Attribut: Wasser

• Lebensraum: Fuyufusagi

• Physische Wirksamkeit: Sprung > Schlitz/Schnitt, Prügel

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Erde, Wind > Holz, Wasser

• Leiden-Wirksamkeit: Vergiftet > Erschöpft, Verbrannt, Verheddert > Vereist (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf, Schwanz > Körper > Schultern, Vorderbeine, Hinterbeine

Azuma is fraught with danger! Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden! First up, Deathstalker. #PlayWildHearts pic.twitter.com/OwxCxrO6jO — WILD HEARTS (@playWildHearts) February 20, 2023

Glutfeder

Der Abschnitt zu Glutfeder folgt.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Glutlavarücken

Auch dieses Exemplar eines affenartigen Kemono in Wild Hearts bekämpfst Du am besten mit dem Schutz durch Bollwerke. Geht es zu Boden, richte zusätzlichen Schaden mithilfe Deiner Karakui-Fähigkeiten an und ziele auf seinen Kopf. Das Pechschwarze-Set ist mit seiner Feuerresistenz die ideale Ausrüstung gegen den Glutlavarücken.

• Attribut: Feuer

• Lebensraum: Fuyufusagi

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Prügel > Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Wasser > Erde, Holz, Wind > Feuer

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Vergiftet > Vereist, Verheddert > Verbrannt (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Körper > Arme, Beine > Schwanz, Rücken

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Goldstachel

Sobald sich der Goldstachel umdreht und Dir den Rücken zukehrt, bereitet er eine Attacke vor, bei der seine Stacheln auf Dich schleudert. Baue schnell ein Bollwerk, um Dich zu schützen. Stürmt es auf Dich zu, errichte einen Schildwall: Er kostet weniger als das Bollwerk und ist schneller errichtet.

• Attribut: Erde

• Lebensraum: Akikure-Schlucht

• Physische Wirksamkeit: Prügel, Sprung > Schlitz/Schnitt

• Attribut-Wirksamkeit: Holz, Wind > Wasser > Erde, Feuer (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Vereist, Verheddert, Vergiftet > Verbrannt

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Vorderbeine, Hinterbeine, Schwanz > Körper

Goldsturm

Der Abschnitt zu Goldsturm folgt.

Hakenkralle

Achte speziell in diesem Kampf auf die Eier des Kemono. In ihnen befindet sich Rauch, die einen Bereich in Nebel hüllen, der Dich in den Schlaf versetzt. Nutze unterstützend Sprungfedern, um rechtzeitig auszuweichen. Verwende das Feuerwerk, um es aus der Luft zu befördern.

• Attribut: Wind

• Lebensraum: Insel Natsukodachi, Fuyufusagi

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt> Prügel > Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Erde, Holz, Feuer > Wasser > Luft (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Verbrannt > Vereist, Verheddert > Vergiftet > Erschöpft (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf, Kehle > Flügel, Körper, Schwanz > Hinterbeine

Lavarücken

Aufgeladene Attacken des feurigen Kemono in Wild Hearts wehrst Du am besten mit dem Bollwerk ab. Kommt es zu Fall, teile Hiebe an seinem Kopf aus. Es ist schwierig, seine Attacken vorherzusehen und ihnen auszuweichen. Lerne das Timing oder achte andernfalls darauf, ausreichend Heilmittel zur Verfügung zu haben.

• Attribut: Feuer

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad, Insel Natsukodachi, Fuyufusagi

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Prügel > Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Wasser> Erde, Holz, Wind > Feuer (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Vergiftet > Vereist, Verheddert > Verbrannt (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Körper > Arme, Beine > Schwanz, Rücken

Liliengleiter

Auch in diesem Bosskampf erweist sich die Sprungfeder als besonders hilfreich, um Flächenangriffen und den giftigen Dämpfen des Liliengleiters auszuweichen. Verwende außerdem die Fackel, um seine Schwäche für das Feuerattribut auszunutzen. Die Krallenfalle hält das Karakui an Ort und Stelle, um sie ideal Deine Hiebe ideal zu platzieren.

• Attribut: Wasser

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad, Akikure-Schlucht

• Physische Wirksamkeit: Prügel > Schlitz/Schnitt, Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Holz, Feuer > Wind > Erde, Wasser

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Verbrannt, Vereist, Verheddert > Vergiftet (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Körper > Kopf, Vorderbeine, Hinterbeine, Schwanz

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Onyxstachel

Der Kopf des Kemono aus Wild Hearts ist besonders anfällig für Schläge. Fokussiere Dich dennoch auf den Schwanz, da es im Kopfbereich zu gefährlich ist. Erst wenn es zu Boden geht und kurzzeitig lahmliegt, sind gezielte Hiebe auf den Kopf sinnvoll. Nutze die Sprungfeder, um Deine Mobilität gegen seine Vielfalt von Attacken zu erhöhen.

• Attribut: Erde

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad

• Physische Wirksamkeit: Prügel, Sprung > Schlitz/Schnitt

• Attribut-Wirksamkeit: Holz, Wind > Wasser > Erde, Feuer (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Vereist, Vergiftet, Verheddert > Verbrannt (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Schwanz > Vorderbeine, Hinterbeine > Körper

Perlmuttschnabel

Dein Gefecht gegen den Perlmuttschnabel ähnelt dem Kampf gegen den Düsterschnabel. Achte nur darauf, Deine Ausrüstung und Waffen den Wirksamkeiten entsprechend anzupassen. Im Gegensatz zum schwarzen Raben hat die perlmuttfarbene Version des Vogels eher eine Schwäche für das physische Angriffsattribut Prügel. Verwende trotzdem einen Bogen, wenn Du Dich damit sicherer fühlst.

• Attribut: Wasser

• Lebensraum: Insel Natsukodachi

• Physische Wirksamkeit: Prügel > Schlitz/Schnitt, Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Erde, Holz, Feuer > Wasser, Wind (kein Effekt)

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Verbrannt, Vereist, Vergiftet, Verheddert

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Flügel, Körper > Hinterbeine, Schwanz

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Smaragdgleiter

Am Anfang gestaltet es sich noch relativ leicht, den Körper des Smaragdgleiters anzugreifen. Doch sobald es wütend ist, stellt sein Schwanz die größte Angriffsfläche dar. Bevor Du Dich schlecht positionierst, um den Körper des Kemono anzugreifen, fokussiere Dich lieber auf leicht erreichbare Körperteile. Setz eine Fackel ein und tauche Deine Waffe hinein, um Feuerschaden anzurichten.

• Attribut: Wasser

• Lebensraum: Insel Natsukodachi

• Physische Wirksamkeit: Prügel > Schlitz/Schnitt, Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Holz, Feuer > Wind > Erde, Wasser

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Verbrannt, Vereist, Vergiftet, Verheddert

• Körperteile-Weichheit: Körper > Kopf, Vorderbeine, Hinterbeine, Schwanz

Sporenschwänzchen

Das Sporenschwänzchen steht dem Bluschwänzchen in nichts nach und fügt dem bekannten Angriffsmustern neue Attacken hinzu. Die Pausen zwischen seinen Fähigkeiten bleiben hingegen unverändert: Nutze sie, um eine Sternenbombe zu platzieren. Errichte außerdem ein Bollwerk zu Deinem Schutz und klettere hinauf, damit Du mehr Schaden durch Sprungangriffe anrichtest.

• Attribut: Holz

• Lebensraum: Akikure-Schlucht

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt, Prügel > Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Holz, Wind > Erde > Wasser

• Leiden-Wirksamkeit: Verbrannt > Vereist, Verheddert > Vergiftet > Erschöpft (kein Effekt)

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Vorderbeine, Körper, Hinterbeine, Schwanz

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Zederngeißel

Ist es Dir zu heikel, den Kopf des Kemono in Wild Heart anzugreifen, ziele lieber auf Körper oder Schwanz. Nutze eine Waffe und Karakuri-Fähigkeiten, die Deine Mobilität erhöhen. Der Zederngeißel führt oftmals aufeinanderfolgende Attacken aus – weichst Du nicht rechtzeitig aus, erwischen Dich mehrere Schläge auf einmal. Mit wenig Gesundheit kann das tödlich für Dich enden.

• Attribut: Holz

• Lebensraum: Harugasumi-Pfad

• Physische Wirksamkeit: Schlitz/Schnitt > Prügel, Sprung

• Attribut-Wirksamkeit: Feuer > Erde > Holz, Wasser, Wind

• Leiden-Wirksamkeit: Erschöpft, Verbrannt, Vereist, Verheddert > Vergiftet

• Körperteile-Weichheit: Kopf > Körper, Schwanz > Vorderbeine, Hinterbeine

Angekündigte Kemono in Wild Hearts

Folgende Kemono wurden bereits in einer News zu Wild Hearts auf der Webseite von EA für ein Update im März 2023 angekündigt:

Höllenfeuer-Laharrücken