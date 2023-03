Returnal: Ende erklärt - normales und geheimes Ende

Um das wahre Ende von “Returnal” zu sehen, musst Du das Spiel 2x durchspielen und bestimmte Items finden. Wir zeigen Dir, wie es geht und was Dich erwartet.

Das Roguelike Game Returnal fordert Dich immer wieder heraus, auf einem gefährlichen Planeten zu überleben. Stück für Stück deckst Du mehr über die Hintergrundgeschichte von Protagonistin Selene auf. Ihr wahres Potenzial entfaltet die Story erst am Ende der Spielzeit mit dem normalen und dem geheimen Ende.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden verraten wir Dir beide Endings von Returnal, die Dir viel von der Geschichte verraten.

Returnal normales Ende

Du erhältst das normale Ending von Returnal, indem Du die Story durchspielst und den letzten Boss Ophion besiegst. Am Grund des Kraters siehst Du ein Auto, das eine Art Flashback bei Selene hervorruft.

Die folgende Sequenz zeigt eine Mutter mit ihrer Tochter im Auto. Das Mädchen sieht einen weißen Schatten, bevor das Radio des Autos ausfällt. Davon abgelenkt merkt die Mutter nicht, wie ein Astronaut auf der Straße erscheint – und fährt diesen fast um. Im letzten Moment kann die Mutter das Steuer herumreißen und entgeht einem Zusammenprall, dabei kommt das Auto vom Weg ab und landet im Wasser.

Die Szene verändert sich zur First-Person-Sicht, als die Mutter das Kind nicht aus dem Wrack befreien kann und von jemandem herausgezogen wird. Zum Schluss siehst Du, wie die Mutter vom Wrack wegschwimmt, bevor der Bildschirm in Nebel gehüllt wird.

Viele Fans vermuten, dass Selene sich in einer nie enden wollenden Zeitschleife befindet und in diesem Moment erneut in das tödliche Abenteuer gezogen wird, um alles erneut zu erleben. Das passt dazu, dass Du nach den Credits neu starten kannst, um den Planeten zu erkunden oder das geheime Ende freizuschalten.

Geheimes Ende in Returnal freischalten – so geht’s

Um das wahre und gleichzeitig geheime Ende von Returnal zu sehen, musst Du das Grundspiel mindestens ein Mal durchgespielt haben. Erst dann ist es möglich, mit Akt 3 erneut zu beginnen und die Sonnengesicht-Fragmente zu finden, die Voraussetzung für die letzte Haussequenz sind.

schließe Akt 2 ab (beende das Spiel)

starte Akt 3 (startet, sobald Du Returnal ein Mal durchgespielt hast)

sammle sechs Sonnengesicht-Fragmente (1x je Biom auffindbar nach Akt 2)

sammle den Autoschlüssel in der sechsten Haussequenz

besiege Ophion